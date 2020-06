Brandenburg/H

Am Donnerstagmorgen wurde der Brandenburger Polizei ein eskalierter Streit in der Altstadt gemeldet, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Die Frau (27) suchte zuvor einen Bekannten (23) in der Brandenburger Altstadt auf.

Weil dieser ihr noch Geld schulden würde, kam es im Laufe des Besuches erst zu einem verbalen Streit, der später jedoch eskalierte. Der 23-Jährige soll dann mit einer Hantel in Richtung des Oberkörpers auf die 27-Jährige eingeschlagen haben, wodurch er die Frau am Kopf und dem Handgelenk verletzte. Im Anschluss konnte die Frau dann das Haus verlassen und beim späteren Anrufer um Hilfe ersuchen, teilt Direktionssprecher Oliver Bergholz mit.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und brachten sie anschließend für weitere Behandlungen in ein umliegendes Krankenhaus. Als die Beamten den beschuldigten Mann an seiner Wohnung aufsuchten wurde dieser nicht mehr angetroffen. Nun hat die Brandenburger Kriminalpolizei Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung gegen den 23-Jährigen eingeleitet.

