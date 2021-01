Mit einem Regenbogen beginnt das Wochenende über Brielow

Brielow

Strahlender Sonnenschein und dunkle Regenwolken wechselten sich am Freitag am Himmel über Brielow und Marzahne ab. Die vielen Wassertropfen in der Atmosphäre sorgten zwischendurch für bunte Farben am Horizont. Mit einem prächtigen Regenbogen, der wegen seiner Größe nicht vollständig auf die Kameralinse passte, läutete die wechselhafte Wetterlage das Wochenende ein.

Lichtband auf der Straße

Besonders entzückt von dem Anblick waren jene Autofahrer, die am Vormittag auf der Brielower Landstraße aus Brandenburg in Richtung Dorf unterwegs waren. Ein Anfang des Lichtbandes traf genau auf die Fahrbahn. Nur durch einen Regenbogen hindurchfahren kann niemand. Ein wunderschön unheimliches Phänomen. Eine Wiederholung am Wochenende ist unwahrscheinlich. Es wird wieder kälter. Statt Regen soll es Schnee geben.

Von Frank Bürstenbinder