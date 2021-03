Ziesar

Sein Leben lang war er auf den Rollstuhl angewiesen. Der Teddy, den er fast nie aus der Hand legte, war ihm Maskottchen und Trostspender. Als Frank K. (62) starb, hatte er keine Angehörigen. Doch den letzten Weg musste der langjährige Bewohner der Miteinander-Wohnstätte Albrechtshof nicht allein antreten. Für die Betreuer und Mitbewohner aus der Behinderteneinrichtung in Ziesar ist ein plötzlich leeres Zimmer, ein freier Platz am Esstisch und eine fehlende Stimme in der Gruppe keine neue Erfahrung. Der Tod gehört auch unter Menschen mit geistigen, körperlichen und mehrfachen Behinderungen zum Leben. Dann sind es in der Regel Eltern oder andere nahe Verwandte, die sich um einen würdevollen Abschied des Verstorbenen kümmern.

Von Friesdorf nach Ziesar

Bei Frank K. war alles anders. Mutter und Vater kannte der gebürtige Berliner nicht. Es gab auch keine anderen nahestehenden Verwandten, die ihn besuchten. Niemand holte den Rollstuhlfahrer am Wochenende nach Hause. Seine Behinderung ließ die Arbeit in einer Werkstatt nicht zu. Egal welche Jahreszeit oder welcher Feiertag gerade war, seine Familie bestand immer aus Betreuern und den 31 anderen erwachsenen Frauen und Männern, mit denen er im Haus zu tun hatte. Als Bewohner gehörte Frank K. fast zu den Urgesteinen der Miteinander-Wohnstätte. Im Zuge der Enthospitalisierung kam er 1993 aus der Landesklinik Brandenburg nach Friesdorf bei Wollin.

Frank K. war sein Leben lang auf einen Rollstuhl angewiesen. Er wurde 62 Jahre alt. Quelle: privat

In dem von Wäldern umgebenen Flecken betrieb zunächst der Landkreis Brandenburg und später Potsdam-Mittelmark in einem ehemaligen Stasi-Ausbildungscamp eine dezentrale Wohnstätte, für die sich Eltern behinderter Kinder stark gemacht hatten. 2012 kam der Umzug nach Ziesar. „Nach dem Leben in der Klinik hatte Frank große Schwierigkeiten sich ein- und um zu gewöhnen. Dank der großen Geduld und dem einfühlsamen Verhalten der Mitarbeiter gelang es ihm ein Leben ohne Angst und Spannungen zu führen“, erinnerte Marion Lüdecke in dieser Woche bei der Beisetzungszeremonie auf dem Friedhof in Ziesar. Für die Einrichtungsleiterin war es das erste Mal, dass sie eine Trauerrede für einen Verstorbenen hielt. „Beim Abschied nehmen fühlen wir uns auch jenen Bewohnern verpflichtet, die zu Lebzeiten leider keine Angehörigen an ihrer Seite hatten“, sagte Lüdecke der MAZ.

Zahllose Erlebnisse

Unter den Menschen, die Frank K. mit Tränen in den Augen die letzte Ehre erwiesen, war auch Klaus Gropler. Der Wolliner arbeitete selbst viele Jahre unter dem Dach des Vereins Miteinander. Als Rentner unterstützt er die Einrichtung bis heute durch ehrenamtliche Betreuerstunden. „Frank werde ich nie vergessen. Er hat sich von einem schwierigen Fall zu einem umgänglichen und gefühlsbetonten Menschen entwickelt, mit dem mich zahllose Erlebnisse verbinden“, berichtet Gropler. Dazu gehörten gemeinsame Urlaubstage in Bollmannsruh oder an der Ostsee. Einkäufe und Besuche auf Groplers Hof wurden organisiert. „Frank war mit Begeisterung beim Gummistiefelweitwurf dabei. Auch wenn er Nägel in Holz schlagen durfte, freute er sich mächtig“, so der ehrenamtliche Betreuer.

Auf grüner Wiese

Es passierte nach mehreren Krankenhausaufenthalten. Als alle dachten mit Frank K. geht es wieder bergauf, wollte am 3. Februar sein Herz nicht mehr. Als Bewohner ohne verwertbares Vermögen und bestattungspflichtige Verwandte kam, wie in solchen Fällen üblich, das Amt Ziesar für die Kosten der Beisetzung auf. Zwar ist die materielle Ausstattung eines solchen anonymen Begräbnisses auf der grünen Wiese einfach gehalten, doch wirklich wichtig war etwas ganz anderes. Enrico, der beste Kumpel des Verstorbenen, war auch dabei. Zum Abschied hatte er Fotos mitgebracht. Als bei leiser Musik die auf einem Tischlein abgestellte blaue Metallurne in der Märzsonne funkelte, war Frank K. nicht vergessen.

