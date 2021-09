Mittelalterliche Malereien in Ziesars Burgkapelle sind gerettet

Ziesar

“Rüsten können wir am besten“, scherzte am Donnerstag ein gut gelaunter Amtsdirektor auf Ziesars Burghof. Tatsächlich wächst gerade rund um den Bergfried ein neues Baugerüst empor, während die aufwendige Stangenkonstruktion an der gegenüberliegenden Kapelle gefallen ist. Nicht nur Norbert Bartels freut sich über die abgeschlossene Maßnahme, die mit rund 600 000 Euro zu Buche schlug. An seiner Seite überzeugte sich Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU) davon, dass die Burgkapelle wieder dicht und ihre mittelalterlichen Ausmalungen keinen Wasserschaden mehr befürchten müssen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der Sanierung des Dachstuhls besteht für die mittelalterlichen Ausmalungen der Burgkapelle in Ziesar keine Gefahr mehr. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Für eine Sanierung wurde es höchste Zeit. Erste Schäden an den Gewölbemalereien in Form von Rissen und Fehlstellen gab es schon“, berichtete Stadtplaner Ralf Schmidt von der EWS Stadtsanierungsgesellschaft, dem treuhänderischen Sanierungsträger der Stadt Ziesar. Ärgerlich: Erst nach der Wende gab es eine Neueindeckung des Daches. Allerdings ohne begleitende Untersuchungen und ohne Maßnahmen am Dachstuhl und den Traufgesimsen. 2019 offenbarten sich schließlich tiefgreifende Schäden an der Südfassade. Fachleute sahen dringenden Handlungsbedarf.Steine waren schon auf den Burghof gestürzt.

Bund unterstützt Ziesar

Dass die Stadt Ziesar die ungeplante Maßnahme überhaupt stemmen konnte, ist auch dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes zu verdanken. Es war Tiemann, die sich nach einem Lokaltermin für die Bewilligung eines Antrages der Stadt im Bundestag für Ziesar einsetzte. So kamen 320 000 Euro aus diesem Topf in die Burgkapelle. Noch einmal 192 000 Euro flossen an Städtebaufördermittel in die Dachsanierung unter Leitung von Architekt Gerald Kühn von Kaehne. Auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und das Katholische Bistum Magdeburg beteiligten sich an der finanziellen Kraftanstrengung. „Ich finde es toll, dass die Sanierung so zügig realisiert werden konnte“, lobte Tiemann den erfolgreichen Ausgang der Rettungsmaßnahme.

Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann lässt sich von Stadtplaner Ralf Schmidt (l.) die Dachsanierung an der Burgkapelle von Ziesar erläutern. Quelle: Frank Bürstenbinder

Immerhin gehört Ziesars Burgkapelle zu den bedeutendsten mittelalterlichen sakralen Bauwerken Nordostdeutschlands. Sie wurde zwischen 1460 und 1470 errichtet. Der Bauherr, Dietrich von Stechow, ließt sich als einziger Bischof von Brandenburg in ihr bestatten. Außerdem ist die Kapelle ein wichtiger Bestandteil des Museum und wird von der katholischen Kirchengemeinde genutzt. Völlig neu bei der Sanierung sind nicht nur Teile der Dacheindeckung aus Ziegel und etliche Holzteile. Auf den neuen Sparren wurde eine vollständige Dachunterkonstruktion aus Brettern aufgebracht. „Diese Maßnahme gibt dem gesamten Dachstuhl mehr Stabilität“, erklärte Planer Schmidt bei einem Rundgang unter dem Kapellendach. Über dem Gewölbedecken verlaufen jetzt zwei Laufbahnen, um in Zukunft gruppenweise Führungen zu ermöglichen. Jetzt ist der benachbarte Bergfried an der Reihe. Erstmals wird die gemauerte Turmhaube eine Bleiabdeckung erhalten. Außerdem müssen Putzschäden beseitigt werden.

Von Frank Bürstenbinder