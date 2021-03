Mittelmark

Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz haben den Ordnungsämtern im Landkreis seit Beginn der Pandemie 4200 Euro eingebracht. Das geht aus einer Antwort von Fachbereichsleiter Thomas Schulz an den AfD-Kreistagsabgeordneten Peer Dorow hervor. Die Auflistung gehört zur Tagesordnung der Kreistagssitzung am kommenden Donnerstag in Bad Belzig. Allein im Januar 2021 wurden 62 Ordnungswidrigkeiten bearbeitet. Es war der bislang höchste Wert während der Pandemie. Am niedrigsten lag die Zahl geahndeter Verstöße im September 2020 mit nur drei Ordnungswidrigkeiten. „Insgesamt wurden 276 Ordnungswidrigkeiten verfolgt. Davon sind in 30 Fällen Bußgelder erhoben worden“, schreibt der Fachbereichsleiter.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ohne Maske

Der AfD-Abgeordnete Dorow wollte auch wissen, um welche Verstöße es sich hauptsächlich gehandelt hat. In erster Linie waren Menschen ihrer Maskenpflicht nicht nachgekommen. In anderen Fällen wurden die Quarantäneanordnungen der Gesundheitsbehörde missachtet. Auf Anfrage des AfD-Abgeordneten Marlon Deter zur Corona-Lage in Potsdam-Mittelmark teilte der für Gesundheitsfragen zuständige Fachbereich mit, dass gegen eine Person wegen des Verstoßes gegen die Quarantäneanordnung nicht nur ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde. So erfolgte in diesem Fall eine richterlich angeordnete Unterbringung des Mittelmärkers hinter Gittern.

Gestaffeltes Bußgeld

Mit Bußgeldern geahndet wurden aber auch nicht zwingend notwendige Besuche von Bewohnern in Pflegeheimen. Treffen im öffentlichen Raum, Sport auf Sportanlagen, sonstige Ansammlungen und Veranstaltungen gehören ebenfalls zu den Gründen für das Einschreiten der Ordnungsbehörden. Ebenso wurden Betreiber von Gaststätten für Sitz- und Abstellmöglichkeiten in und vor Gaststätten zur Verantwortung gezogen. Wie die Kreisverwaltung in ihrer Antwort an den AfD-Abgeordneten Dorow weiter bekannt gab, wurden Bußgelder in Höhe von 50 Euro bis 1000 Euro erhoben. Insgesamt waren es bis Ende Januar 4200 Euro. Regionale Schwerpunkte wurden nicht aufgezeigt.

Von Frank Bürstenbinder