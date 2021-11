Mittelmark

Zwischen Fläming und Havelland bricht die Zeit der Bewegungsjagden an. Diese zählen auch unter Covid-19-Verhaltensregeln zu den jagdlichen Höhepunkten in den 320 mittelmärkischen Jagdbezirken. Denn Gäste sind wieder erlaubt. Eine verbreitete Form ist die Drückjagd im Wald. Dabei stellen Schützen, Treiber und Hunde gemeinsam dem Wild nach. Eine Art wird den Weidleuten wohl nicht mehr vor die Büchse laufen – das Muffelwild.

Kein Mufflon mehr erlegt

Die ursprünglich aus dem Mittelmeerraum stammenden Wildschafe haben die Rückkehr der streng geschützten Wölfe nicht überlebt. Davon geht jedenfalls Lutz Strauß von der Unteren Jagdbehörde der Kreisverwaltung mit Blick auf die Streckenentwicklung aus. Rund 50 Jahre gab es einen Einstand im Raum Vehlen-Altbensdorf-Plaue. Drei Jagdjahre in Folge wurde dort kein einziges Mufflon mehr erlegt.

Mit sechs Tieren fing es an

„Der Wolf hat die Bestände völlig dezimiert. Das Muffelwild scheint ausgerottet“, so Strauß. Im Jagdjahr 2015/16 wurden noch 21 erlegte Wildschafe gemeldet. Es waren Schlagenthiner Jäger, die zusammen mit dem damaligen Oberförster Parnack Ende der 1960er-Jahre mit einem halben Dutzend Tiere den Grundstein für einen Bestand in der Region legten, der jetzt erloschen ist.

Die Strecke wird gelegt. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wird es in diesem Herbst wieder mehr Bewegungsjagden geben. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nicht unmöglich, aber schwieriger geworden ist die Bejagung des Damwildes. Auch diese Wildart steht unter dem Druck der sich ungehindert vermehrenden Wölfe. Vor allem für die Reviere im Hohen Fläming kein neues Thema, dass aber bei den anstehenden Drückjagden wieder eine Rolle spielen dürfte. So ist die Zahl der erlegten Damwildstücke seit Jahren rückläufig. Im Jagdjahr 2020/21 waren es 1636 Stück Damwild. Zum Vergleich: 2009/10 gab es 4732 Abschüsse.

Wild wird heimlicher

„Viele Pächtergemeinschaften haben ihre Abschusspläne den neuen Bedingungen angepasst. Es deutet einiges daraufhin, dass sich das Damwild inzwischen auf den Wolf eingestellt hat. Die Jagd ist allerdings nicht einfacher geworden. Das Wild wird heimlicher“, so Lutz Strauß von der Unteren Jagdbehörde. Wölfe sorgen für Stress an den Brunftplätzen, Großrudel sind selten geworden. Der bekannte Wildbiologe und Jäger Hans-Dieter Pfannenstiel wird in einem Interview mit der Zeitschrift „Unsere Jagd“ über sein Revier im Territorium des sogenannten Dobbrikower Rudels (Teltow-Fläming) noch deutlicher: „Vom Brunftbetrieb bekommen wir schon länger nichts mehr mit. Das Damwild ist nahezu ausgerottet.“

Hoher Schwarzwildbestand

Bei den Gesellschaftsjagden wird oft ein großer Teil der Schwarzwildstrecke realisiert. Wildschweine gibt es auch in Potsdam-Mittelmark immer noch genug. Trotz der Corona-Bedingungen, denen im vergangenen Jagdjahr viele Bewegungsjagden zum Opfer fielen, wurden rund 7200 Stück Schwarzwild erlegt. Das sind zwar knapp 2000 Wildschweine weniger als noch 2019/20, doch deutlich mehr als in den vielen Jahren zuvor.

Andreas Beiler ist Vorsitzender des Jagdverbandes Brandenburg/Havel. Quelle: Frank Bürstenbinder

Offenbar hatten Einzeljäger in der Pandemie mehr Zeit für ihr Hobby. Auch die Auslobung von Abschussprämien von 50 Euro durch die Landesregierung und die jetzt erlaubte Anwendung von Nachtsichttechnik bei der Schwarzwildjagd in Brandenburg dürfte zu den hohen Abschusszahlen beigetragen haben. Dabei sollte es nach Ansicht von Andreas Beiler, Vorsitzender des Jagdverbandes Brandenburg/Havel, auch bleiben: „Vor dem Hintergrund einer immer näher rückenden Afrikanischen Schweinepest müssen wir Jäger das Schwarzwild weiter scharf bejagen. Dafür sind Drückjagden besonders gut geeignet, von denen in diesem Jahr wieder mehr stattfinden werden“, sagte Beiler der MAZ.

Rotwild will ungestört sein

Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Aufkommen an Rotwild eher rückläufig. 155 Tiere wurden 2020/21 zur Strecke gebracht. Vor vier Jahren waren 77 Stück mehr. Rotwild hat eher Probleme mit dem Eindringen von Menschen in die Wälder, wie BMX-Fahrer oder Pilzesucher. Für Rehwild gibt es keine Abschussplanung mehr. Die Jäger können in eigener Verantwortung über die Höhe der Abschüsse entscheiden. Die Strecke hat sich mit 4550 Stück nicht erhöht, sondern ist leicht gefallen.

Da kommt was auf uns zu: Waschbären haben sich explosionsartig vermehrt. Quelle: Rainer Schüler

Bemerkenswert ist die Entwicklung bei zwei Raubwildarten. Mit 2468 Stück erlegten die Jäger in Potsdam-Mittelmark erstmals mehr Waschbären als sie Füchse (2334) zur Strecke brachten. Die sich explosionsartig vermehrenden Waschbären werden zu einer wachsenden Gefahr für die Vogelwelt. Kaum ein Gelege von Baum- und Bodenbrütern ist vor der eingewanderten Art sicher. Im Landkreis gibt es derzeit 1700 registrierte Jagdausübungsberechtigte. 2020 wurden von der Unteren Jagdbehörde 64 neue Jagdscheine ausgestellt, darunter an zahlreiche Frauen.

Von Frank Bürstenbinder