Mittelmarks Feuerwehr-Doc geht in die Luft

Wollin

Überraschung im Urlaub: Für den Wolliner Arzt Wolfgang Hammer begann die Woche mit einem Feuerwehreinsatz vor seiner Praxis. Zwar war dem Allgemeinmediziner ein dienstlicher Besuch angekündigt worden, doch als plötzlich das Drehleiterfahrzeug aus Ziesar durch die Hauptstraße rollte, war die kleine Sensation perfekt.

Zusammen mit Vize-Kreisbrandmeister Andy Laube durfte Hammer den Rettungskorb betreten. Dann ging es für das Duo rund 20 Meter in die Höhe. So haben noch nicht viele Menschen Wollin aus der Luft gesehen. Die Ehre, eine Drehleiter besteigen zu dürfen, wird außerhalb von Rettungseinsätzen nur wenigen Menschen zuteil. Für Wolfgang Hammer machten die Brandschutzverantwortlichen im Amt Ziesar eine der seltenen Ausnahmen.

Nur fitte Kameraden

Kein Wunder, seit 30 Jahren ist der Wolliner Hausarzt als Feuerwehr-Doc bekannt. In den Ämtern und Gemeinden Ziesar, Wiesenburg, Wusterwitz, Brück, Niemegk, Schwielowsee und Beetzsee gibt es keinen Atemschutzgeräteträger, der nicht in seiner Praxis auf Herz und Nieren untersucht worden wäre.

Mehreren hundert Kameraden bescheinigte Hammer in den zurückliegenden Jahrzehnten die Tauglichkeit – oder musste auch mal den Daumen senken. Denn nur wer fit und nicht älter als 50 ist, wird für die belastenden Einsätze der Angriffstrupps zugelassen. So ist die Wolliner Praxis für einen großen Teil des Landkreises Anlaufstelle für den medizinischen Eignungstest mit der Bezeichnung G 26. Nicht immer ist es leicht alle Untersuchungstermine unter einen Hut zu bekommen. „Für Feuerwehrleute haben wir auch mal Freitagabend geöffnet oder an einem Sonnabend gearbeitet“, erinnerte sich Hammer am Montag bei einer großen Gratulationscour, mit der der Arzt nicht gerechnet hatte.

Ehrung vor der Arztpraxis: Vertreter des Landes- und des Kreisfeuerwehrverbandes sowie Mitglieder örtlicher Feuerwehren gratulierten Wolfgang Hammer zur Auszeichnung mit dem Förderschild "Partner der Feuerwehr". Quelle: Privat

Für sein außergewöhnliches und langjähriges Engagement für die Feuerwehr ehrte Landesbranddirektor Michael Koch den Arzt mit dem Titel „Partner der Feuerwehr“. Dahinter verbirgt sich eine Initiative des Deutschen Feuerwehrverbandes. Im Kern geht es um ein Dankeschön insbesondere an Arbeitgeber, die für ein aufgeschlossenes berufliches Arbeitsumfeld von Feuerwehrleuten sorgen. Schutz und Hilfe für die Bevölkerung sollen so auch am Tage gewährleistet bleiben.

Daran erinnerte der Vize-Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Frank Kliem in seinen Dankesworten: „Einen Mediziner für die Feuerwehren in der Region zu haben, ist wie Goldstaub.“ Hammer habe es immer möglich gemacht auch außerhalb der offiziellen Sprechstunden Tauglichkeitsuntersuchungen vorzunehmen.

Zu den Gästen in Wollin gehörten auch Bürgermeister Jens Haase, Ziesars Amtswehrführer Gerold Preuß und Dieter Sehm als Amtsausschussvorsitzender des Amtes Ziesar. Zahlreiche Kameraden aus örtlichen Feuerwehren, zum Beispiel aus Bad Belzig und Niemegk, hatten sich der Ehrung angeschlossen. Sie übergaben dem Arzt die rote Förderplakette „Partner der Feuerwehr“.

Dank an Schwestern

Hammer war von dem Aufmarsch sichtlich gerührt. Er gab den Dank gerne an seine beiden Mitarbeiterinnen im Praxisteam, Schwester Katrin und Schwester Veronika, weiter. „Es war nicht meine Aufgabe allein. Auch meine Schwestern haben einen Applaus verdient.“ Insgesamt liegen hinter dem promovierten Mediziner 42 Praxisjahre in Wollin.

Jetzt bereitet der Arzt seinen Gang in den Ruhestand vor. Ein Nachfolger steht bereits fest. Nach einer umfassenden Renovierung wird Michael Schwarz die Leitung der Praxis übernehmen. Grundsätzlich sei sein Nachfolger zur Fortsetzung der Partnerschaft bereit, kündigte Hammer an. Vor drei Jahren hatte der Arzt für Schlagzeilen gesorgt, als er an einem schweißtreibenden Übungslauf im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) in Beelitz-Heilstätten teilnahm.

Das Absolvieren der Atemschutzstrecke mit Hitzeraum und Kriechgang in völliger Dunkelheit war ein Geschenk der Brandschützer im Amt Ziesar zum 70. Geburtstag.

Von Frank Bürstenbinder