Ziesar

Müll gehört nicht in die Natur, davon ist Falk Papke überzeugt. Der Zieseraner ist gern draußen und genießt die Spaziergänge mit seinen Hunden Evi und Betti. Einmal pro Woche läuft der 39-Jährige ein paar Kilometer von der Altstadt in Richtung Kobser Weg, anschließend in Richtung der Kläranlage und dann wieder zurück.

Spielzeug und Technik im Graben

Der Weg entspannt ihn und seine Vierbeiner, auch bei Spaziergängern und Joggern ist die Route beliebt. Doch dieses Mal ist alles anders, Papke traut seinen Augen nicht. In einem Graben entdeckt er mehrere blaue Säcke, die voller Spielzeug sind. Nur wenige Zentimeter davon entfernt liegen ein Staubsauger und ein Schulranzen.

Dieser Müll liegt in einem Graben neben dem Kobser Weg. Quelle: André Großmann

„Das ist eine riesige Sauerei und hat in der Natur nichts verloren. Es gibt doch für alles eine fachgerechte Entsorgung, ich verstehe nicht, warum man so etwas tun muss. Es wäre doch viel sinnvoller, das Spielzeug in einer sozialen Einrichtung abzugeben, für Knirpse, die sich wirklich darüber freuen. Wer macht so was?“, sagt Papke.

Straßendienst gibt Müllprobleme zu

Er fotografiert die Lage und postet die Situation auf Facebook. Jetzt bahnt sich ein Happy End an. Der Straßendienst der Stadt Ziesar holt den Müll am Freitagvormittag ab.

Dieser Staubsauger liegt mitten in der Natur. Quelle: André Großmann

„Auf diesem Weg liegt leider viel Müll. Wir haben Windeln, Kabel, Spielzeug und Elektroschrott gefunden. Bei kleinen Sachen entsorgen wir die Sachen selbst, weil die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittemark (APM) kaum hinterherkommt“ sagt Danny Vielstich.

Er macht klar, dass im Gewerbegebiet am Preußenpark LKW-Fahrer ihre Reifen wegwerfen und in die Gegend urinieren. In einer Woche muss das Team der Straßenreinigung dort bis zu zehn Säcke entsorgen.

Danny Vielstich hofft, dass die Menschen verantwortungsbewusster handeln und Rücksicht nehmen. „Das meiste was in den blauen Säcken in der Natur liegt, gehört in den Altkleidercontainer und in den gelben Sack. Wenn sich alle daran halten würden, wären schon 90 Prozent entsorgt“, sagt er der MAZ.

Von André Großmann