Ahrweiler/Beelitz

Sie bauen Notstromversorgungen auf, pumpen Wasser ab, schippen Schlamm, helfen beim Aufräumen. Die mittelmärkischen Einsatzkräfte haben im Hochwasser-Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz ihre Arbeit aufgenommen.

„Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf Siedlungsbereiche im Raum Ahrweiler. Unsere Motorradstaffel und Quadfahrer erkunden dagegen entlegene Gehöfte und Weiler, wohin bislang noch keine anderen Helfer vorgedrungen sind“, berichtete Einsatzführer Andy Laube aus Ziesar der MAZ am Freitag.

Wie Laube weiter informierte, werden die 125 Feuerwehrleute, Versorger und Angehörigen des Technischen Hilfswerkes mit gewaltigen Zerstörungen konfrontiert. „Es gibt kaum noch intakte Brücken. In einigen Innenlagen sieht es aus wie nach einem Bombenangriff. Es gibt zahlreiche Vermisste. Wir rechnen definitiv mit dem Auffinden von weiteren Toten“, so Laube.

Im Camp PM nahe des Nürburgringes haben die 125 Einsatzkräfte aus dem Landkreis ihren Bereitstellungsraum bezogen. Neben Teilen der Brandschutzeinheit gehören Kräfte der Sondereinsatzgruppe Verpflegung und Angehörige der THW Ortsgruppe Bad Belzig dazu. Quelle: Privat

Am Mittwochabend hatten sich insgesamt 30 Fahrzeuge aus Potsdam-Mittelmark auf eine Nachtfahrt in das Katastrophengebiet begeben. Neben 22 Feuerwehrautos der Brandschutzeinheit gehören Fahrzeuge der Sondereinsatzgruppe (SEG) Versorgung der Johanniter-Unfallhilfe aus Bad Belzig sowie neun Kräfte der THW-Ortsgruppe aus Bad Belzig zu dem Tross, der am Donnerstagfrüh um 7.45 Uhr den zugewiesenen Bereitstellungsraum nahe des Nürburgringes nach drei Tankstopps und einer technischen Pause erreichte.

Das waren immerhin 15 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit. „Die über 600 Kilometer waren ein anstrengender Ritt. Und zwar nicht nur für die Fahrer. Immerhin sind alle Einsatzkräfte wohlauf. Ich bin stolz auf die ganze Truppe“, versicherte Laube. Ob die relativ kurze Einsatzzeit von 48 Stunden den ganzen Aufwand rechtfertigt, steht auf einem anderen Blatt. „Angesicht der gewaltigen Herausforderungen und der langen Anreise hätte ich fünf Tage für effektiver gehalten. Die Menschen sind jedenfalls begeistert von unserer Hilfe. Viele von ihnen haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren“, so der Einsatzführer.

Anfahrt der Kradstaffel ins Einsatzgebiet im Raum Adenau zur Erkundung der Lage. Quelle: Privat

Der Bereitstellungsraum der Mittelmärker, der gleichzeitig als Nachtquartier dient, befindet sich auf einem Campingplatz außerhalb des Nürburgringes. Von dort werden die Einsatzkräfte in die konkreten Hilfsgebiete geschickt.

Nach anfänglichen organisatorischen Schwierigkeiten klappe das inzwischen ganz gut, wie Laube mitteilte. Bestens funktioniert die Eigenversorgung der Helfer durch die SEG Versorgung. „Die Johanniter-Unfallhilfe sorgt für eine tolle Verpflegung und hat sich ein großes Lob verdient. Helfer aus anderen Regionen beneiden uns darum“, schwärmt der Einsatzführer.

Bilder von der Anfahrt ins Katastrophengebiet. Quelle: Privat

Vorbildlich sei auch die Kameradschaft zwischen den Helfern, die aus ganz Potsdam-Mittelmark zusammengestellt wurden. Mit dabei sind Besatzungen kleinerer Feuerwehren wie Viesen und Görzke, aber auch von größeren Einheiten wie Werder und Beelitz. Eine Welle der Sympathie schlägt den Mittelmärkern vor allem von den einheimischen Feuerwehren entgegen, deren Mitglieder oft am Ende ihrer Kräfte sind.

Am Sonnabend wird die Fahrzeugkolonne den langen Rückmarsch nach Hause antreten. Mit dem Eintreffen der Feuerwehrleute, Versorger und Techniker wird in der Nacht zum Sonntag gerechnet.

Von Frank Bürstenbinder