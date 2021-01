Brandenburg/H

Mit der Impfung der Bewohnerinnen und Bewohner des Caritas-Seniorenheims Sankt Benedikt in Brandenburg an der Havel am Freitag begaben sich die mobilen Impfteams der Johanniter und des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) Brandenburg auf die Zielgerade, was die Corona-Impfungen in den stationären Pflegeeinrichtungen anbelangt. Nach dem Start bei Renafan wurden dort innerhalb der ersten Woche bereits 1450 Personen geimpft worden.

Sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter erhielten die Impfung. Lediglich mit dem Haus Wilhelmsdorf müssen noch letzte Absprachen getroffen werden, dort sind die Impfungen für den 28. Januar geplant. Darüber informierte am Freitag DRK-Vorstand Andreas Griebel, der sich mit einigen seiner Mitarbeiter und Oberbürgermeister Steffen Scheller vor der Senioreneinrichtung in der Neustädtischen Heidestraße zum Gespräch traf.

Scheller dankte den Beteiligten der Impfkampagne

„Ich habe soeben die Info bekommen, das wir schon nächste Woche im Haus Wilhelmsdorf impfen können und nicht bis zum Monatsende warten müssen,“ freute sich Griebel. Das ergänzt die Einschätzung von Steffen Scheller: „Mir ist wichtig, den vielen ehren- und hauptamtlichen Kräften bei den Hilfsorganisationen, aber auch den betreuenden Heimärzten und den Trägern der Senioreneinrichtungen einmal Danke zu sagen, dass wir diesen Zwischenstand für die Menschen erreicht haben.“

Nach einer Woche zogen Oberbürgermeister Steffen Scheller und DRK-Vorstand Andreas Griebel vor dem Caritas-Seniorenzentrum St. Benedikt in Begleitung der DRK-Freiwilligen Reinhard Meier und Larissa Lünendank (v.l.) eine positive Bilanz zur Arbeit der mobilen Impfteams in der Havelstadt. Quelle: Rüdiger Böhme

Nachdem dann der erste Impftermin in den stationären Pflegeeinrichtungen abgeschlossen ist, geht es sofort an die Planungen für den zweiten Impftermin. „Diese Termine sind schon fast alle abgestimmt und gebucht,“ so der DRK-Chef. Dabei hat er keine Sorgen mit der Arbeit der Impfteams und in der Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und Helfern in den Einrichtungen.

„Es verfällt nichts, alles wird verimpft“

„Die Zusammenarbeit klappt sehr gut. Sowohl in der Vorbereitung als auch bei der Durchführung. Hier möchte ich mich noch einmal bei allen Beteiligten für ihre Arbeit bedanken,“ so Griebel. So waren 98 Prozent aller Einrichtungen sehr gut vorbereitet. Probleme sieht Griebel eher in den Nachlieferungen oder beispielsweise bei der Bereitstellung von Technik und anderen zugesagten Hilfsmitteln. Hier laufe nicht alles so optimal.

Positive Signale kamen laut Scheller nun auch vom Städtischen Klinikum. Hier könne man nun endlich die Impfaktivitäten in der Stadt unterstützen, so wie es vom Klinikum gewünscht und geplant war. Scheller informierte auch darüber, dass es nach der zweiten Impfung in den stationären Einrichtungen auch schnellstens weitere Angebote geben solle. Er denke zum Beispiel an ambulante Pflegedienste. „Wir machen alles, was denkbar ist in dieser Sache. Es verfällt nichts, alles wird verimpft“ so das Stadtoberhaupt.

Vorwärts geht es auch mit dem Aufbau des Impfzentrums im Stahlpalast. „Wir haben uns am Donnerstag noch einmal abgestimmt, die Verträge sind zum Unterschreiben raus und die Vereinbarungen laufen vorsorglich bis zur Jahresmitte,“ so Scheller. Am Samstag soll damit begonnen werden, den Fußboden in der Halle zu verlegen. Am Montag starten die Aufbauarbeiten und die Einrichtung des Zentrums. Mit einem Startschuss durch die Kassenärztliche Vereinigung soll es am 26. Januar losgehen.

Von Rüdiger Böhme