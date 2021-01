Brandenburg/H

Ab Freitagmorgen wird in den Senioren- und Pflegeheimen der Stadt gegen das Sars-CoV-2-Virus geimpft. Start ist im Renafan-Heim an der Neuendorfer Straße, Anfang kommender Woche kommen dann das Alexa-Heim an der Bauhofstraße sowie das Domizil am Marienberg in der Nikolaus-von-Halem-Straße an die Reihe.

Überraschender Anruf

Andreas Griebel ist Vorstand des DRK-Kreisverbandes. Quelle: Rüdiger Böhme

„Ursprünglich hatten wir den kompletten Auftrag zum Bilden mobiler Impfteams erst ab dem 25. Januar mit dem Start des neuen Impfzentrums erhalten. Am Montag kam dann aber der Anruf, ob wir schon früher beginnen können“, sagt DRK-Vorstand Andreas Griebel. 130 Anmeldungen von Bewohnern und Pflegekräften lägen aus dem Renafan-Heim bereits vor.

DRK ist federführend

Der DRK-Kreisverband koordiniere in der Stadt im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung KVBB die mobilen Impfteams. Davon wird es vorerst vier geben, zwei stellt das DRK und zwei die Johanniter-Unfallhilfe. Die Hilfsorganisationen entsenden jeweils einen Rettungssanitäter und eine Schreibkraft zum Dokumentieren. Komplettiert wird jedes Impfteam durch einen Arzt sowie eine Medizinische Fachangestellte. Der Impfstoff kommt über den Verteildienst der Polizei in die Stadt und wird dann an die Teams übergeben.

Bedarfsanmeldung online

Die Senioren- und Pflegeeinrichtungen melden ihren Bedarf an Impfungen über eine Online-Plattform an, danach werden die Impfteams eingeteilt. „Wenn am Freitag 130 Impfungen anstehen, werden wir dafür drei Teams brauchen“, sagt Griebel.

Auch für ihn ist es derzeit eine Herausforderung, weil er kurzfristig auch neue Mitarbeiter einstellen muss. Schließlich sind nicht nur die mobilen Teams zu besetzen, er braucht auch für das Impfzentrum im Stahlpalast ab dem 25. Januar zehn Mitarbeiter, unter anderem fürs Regisistrieren und den Lotsendienst.

Zehn Heime in der Stadt

Mit den mobilen Impfteams werden die zehn Pflege- und Seniorenheime mit insgesamt annähernd 1000 Bewohnern und etlichen Hundert Pflegekräften angesteuert. Zudem gibt es allein in der Stadt zwölf Tagespflege-Einrichtungen, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa. Zudem dürften noch einige Häuser in den beiden Nachbarkreisen Potsdam-Mittelmark und Havelland hinzukommen.

Von André Wirsing