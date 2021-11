Brandenburg/H

Bahnfreunde haben jahrelang gehofft, doch alles war umsonst: Der seit 18 Jahren stillgelegte Teilabschnitt der Brandenburgischen Städtebahn zwischen Brandenburg an der Havel und Reckahn wird von der Landkarte getilgt. Die Traditionstrasse wurde bereits im Juni dieses Jahres als Eisenbahnstrecke entwidmet. Eine entsprechende Information des Bahnkunden-Verbandes bestätigte das Landesamt für Bauen und Verkehr der MAZ.

Damit steht fest, dass auf diesem Teilabschnitt der legendären Strecke, die einst von Treuenbrietzen im Süden über Bad Belzig, Brandenburg an der Havel und Rathenow bis hoch nach Neustadt (Dosse) führte, wohl nie wieder ein Zug fahren wird. Der Streckenabschnitt Bad Belzig-Golzow war bereits im September 2011 entwidmet worden, Golzow-Reckahn folgte Mitte 2012.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die nun wohl auf Antrag eines Privateigentümers der Strecke erfolgte Entwidmung zwischen Reckahn und der Havelstadt könnte in diesem Zuge als logische Folge gelten, doch so einfach ist es nicht. Immerhin hat sich die Brandenburger Landesregierung für diese Legislaturperiode ein umfangreiches Reaktivierungsprogramm für stillgelegte Bahnstrecken auf die Fahne geschrieben. Da passt nicht so recht hinein, durch das Tilgen einzelner Trassen unwiderrufliche Fakten zu schaffen, findet Christian Görke (Linke).

Zur Galerie Alles Hoffen hat nichts genützt: Die seit 18 Jahren stillgelegten Gleise zwischen Brandenburg an der Havel und Reckahn wurden entwidmet. Hier fährt wohl nie wieder ein Zug.

Görke mit Kritik an Landesregierung

Der ehemalige verkehrspolitische Sprecher der Linken-Landtagsfraktion konstatierte noch kurz vor der für ihn erfolgreichen Bundestagswahl: „Wie das Verkehrsministerium jetzt zugeben muss, sind – entgegen anderer Ankündigungen im Juli – noch nicht einmal die ersten Potenzialuntersuchungen für 46 stillgelegte Bahnstrecken in Brandenburg abgeschlossen. Im neuen Landesnahverkehrsplan für die Jahre 2023 bis 2028 werden deshalb keine Entscheidungen darüber getroffen, welche Trassen wiederbelebt werden sollen.“

Ein Zug der Odeg hält auf dem Weg von Brandenburg nach Rathenow am Bahnhof Altstadt. Der Abschnitt wird als einziger der alten Städtebahn heute noch bedient. Quelle: Heiko Hesse

Damit seien laut Görke zwei Dinge klar: „Die Koalition aus SPD, CDU und Grünen wird ihr Versprechen eines Reaktivierungsprogramms nicht einhalten. Bis zum Ende dieser Wahlperiode wird keine einzige Bahnstrecke wieder in Betrieb gehen.“ Selbst die bis zum Jahr 2030 geplante Revitalisierung weiterer Bahnverbindungen werde so nicht zu schaffen sein, so Görke, der sich seit Jahren mit Blick auf die nötige Verkehrswende für den Wiederaufbau alter Bahntrassen im ganzen Land Brandenburg einsetzt.

Die Brandenburgische Städtebahn Die Brandenburgische Städtebahn wurde am 25. März 1904 eröffnet. Sie führte einst von Treuenbrietzen bis nach Neustadt (Dosse). Die Strecke war insgesamt 125,6 Kilometer lang. Zwischen Bad Belzig und Treuenbrietzen wird bereits seit 1962 kein Mensch mehr auf der Strecke befördert. 2003 folgten die Stilllegungen der Abschnitte zwischen Rathenow und Neustadt (Dosse) sowie zwischen Brandenburg an der Havel und Bad Belzig.

Ein ganz schlechtes Zeichen sieht auch der Bahnkunden-Verband in der Entwidmung des 8,1 Kilometer langen Abschnitts zwischen Reckahn und Brandenburg an der Havel. „Alle Welt diskutiert über Schritte, um Treibhausgasemissionen zu senken. Welche unrühmliche Rolle der Straßenverkehr bei den Emissionen spielt, scheint sich bis heute nicht in die Brandenburger Landesregierung herumgesprochen zu haben“, wetterte Karsten Müller, Vorsitzender vom Regionalverband Potsdam-Mittelmark des Interessenverbandes.

Enttäuschung beim Bahnkundenverband

Und weiter: „Es spricht Bände, wenn unter zeitgemäßen Verkehrswegen der Ausbau des Straßennetzes verstanden wird.“ Die Landesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag den Satz „Wir geben dem Leben auf dem Land neue Impulse und wollen alle Regionen an zeitgemäße Verkehrswege [...] anschließen“ festgeschrieben. Laut Müller seien diese Worte leere Versprechungen. Er attestierte der Landesregierung eine „rückschrittliche Verkehrspolitik“ mit einer „Liebe zum Straßenbau“.

Lesen Sie auch: Mehr ÖPNV, mehr Radwege: Kenia-Koalition einigt sich auf Verkehrswende

Als in Krahne noch Züge hielten: 2003 wurde der Personenverkehr auf der Städtebahnlinie eingestellt. Quelle: Sammlung Heiko Hesse

Die im Land voranschreitende Entwidmung stillgelegter Bahntrassen ist gerade mit Blick auf den erst im April dieses Jahres von der Kenia-Koalition mit der Volksinitiative „Verkehrswende Brandenburg jetzt“ geschlossenen Kompromiss von einiger Brisanz. Potsdam hatte der Initiative zugesagt, in einem bis Ende 2022 dauernden Dialogverfahren ein verbindliches Mobilitätsgesetz zu erarbeiten, das ÖPNV, Regional-, Rad- und Fußverkehr stärkt. Im Gegenzug verzichtete die Volksinitiative darauf, ihre Forderungen im Rahmen eines Volksbegehren weiter zu verfolgen.

Von Philip Rißling