Mobilitätswende: Das fordert der Automobilzulieferer ZF von der Politik

Brandenburg/Havel

Der Autozulieferer ZF, mit 1600 Mitarbeitern eines der größten Industrieunternehmen Brandenburgs, fordert von der Politik eine berechenbare Strategie, um die Energiewende zu schaffen. „Die Industrie braucht verlässliche Vorgaben, die sich nicht Jahr für Jahr ändern“, sagte der Standortleiter des Werks, Markus Bergmann, im MAZ-Gespräch. „Dazu gehört: Das Verbrennerverbot nicht noch weiter vorzuziehen – derzeit sind wir beim Jahr 2035. Aber 2030, sogar 2028 waren im Gespräch. Wir brauchen Zeit, müssen die Produkte entwickeln, Leute umschulen“, erklärt Bergmann.

„Es darf nicht zu Verwerfungen kommen“

Im Rahmen des Koalitionsvertrags für die Ampel im Bund „scheint das möglich“, sagte Bergmann. Und weiter: „Wir brauchen von der neuen Regierung und auch vonseiten der Europäischen Kommission regulatorische Vorgaben, die diesen Prozess so orchestrieren, dass es nicht zu großen Verwerfungen kommt.“ Technische Innovationen kosteten enorm viel Geld, führte Bergmann aus. „Das muss finanziert werden. Wenn der Staat nicht ständig alles subventionieren soll, kann es nur so funktionieren, dass die Unternehmen, die an den Innovationen arbeiten, Geld verdienen.“

Die Transformation in der Automobilindustrie werde nur gelingen, „wenn wir es schaffen, eine Balance zwischen den Themen Umwelt und gesellschaftlichen Aspekten herzustellen“, so Bergmann. Deswegen sei für ZF der Hybridantrieb das Angebot einer Übergangstechnologie zur reinen Elektrowirtschaft. „Mit seiner Hilfe können wir einen ökologisch anspruchsvollen Antrieb bereitstellen und gleichzeitig über die hohe Wertschöpfung viele Leute in Lohn und Brot halten“, sagte Bergman.

Neue Förderkriterien für Hybridautos

Zwar hat die neue Bundesregierung die künftige Förderung von Hybridantrieben an neue Kriterien wie Mindestreichweite und einen bestimmten elektrischen Fahranteil geknüpft. Diese Grenzen würden die Getriebe aus Brandenburg aber einhalten, so der Standortleiter. „Das spielt uns in die Karten. Wir fallen heute schon in die aktuellen Kriterien und auch künftig werden wir die geforderten Kriterien erfüllen“, sagte Bergmann.

Der Konzern ZF stellt bereits heute Auto-Elektroantriebe in Serie her, er hat außerdem eine eigene Windkraftsparte. „So sehen wir die im Koalitionsvertrag angekündigte Vereinfachung der Bürokratie beim Aufstellen der Windräder positiv“, sagte Bergmann im MAZ-Gespräch. „Denn Elektroautos sollen ja mit nachhaltig produziertem Strom betankt werden, nicht mit Kohlestrom.“ Im Übrigen habe sich die ZF zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu sein.

Von Ulrich Wangemann und Henry Lohmar