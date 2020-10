Brandenburg/H

Wer bei Modellbahntagen nur an kreisende Züge auf Tischen denkt, der irrt. Vielmehr geht es darum, die unterschiedlichsten Welten im Miniaturformat zu entdecken. Das wird bei der aktuellen Ausstellung in der Johanniskirche ganz klar. Noch bis Sonntag, 11. Oktober, zeigen die Brandenburger Modellbahn-Freunde gemeinsam mit anderen Clubs dort, welche detailverliebte Szenarien sie erschaffen haben.

Mit viel Liebe zum Detail

So deutet Harry Lund von der Regionalgruppe Modulbau Berlin-Brandenburg zum Beispiel auf ein kleines Spargelfeld, auf dem Arbeiter gerade die wertvollen Stangen stechen. Millimeter klein ragen davon einzelne Köpfe aus der Erde. „Der Kollege hat hier jeden Spargel einzeln gesetzt. Am Ende konnte er keinen Spargel mehr sehen“, erzählt Lund lachend.

Wer aber ganz genau hinschaut, den werden die liebevollen Details auf den Anlagen entzücken.

Ein kleines Stück rechts vom Geschehen auf dem Spargelfeld ist ein Großeinsatz rund um einen See zu erleben. Warum? Ein Krokodil versteckt sich dort im Gras. Es zu entdecken, bedarf schon mehrfachem Hinsehen – oder einen Fingerzeig von Harry Lund.

Diese liebevollen und teilweise klitzekleinen Details machen das Bastler-Hobby unter anderem aus. „Es ist viel Ausdauer und Geduld notwendig“, erzählt Henry Drescher, Vorsitzender der Brandenburger Modellbahn-Freunden. Aber gerade das reißt ihn und seine Mitstreiter auch so mit.

„Es ist ein Hobby, wo viel Kreativität und Zeit einfließt“, beschreibt er und findet: „Da kann man gut abschalten im Alltagsstress.“

Blick auch hinter die Kulissen

Ihn selbst hat es schon vor 40 Jahren gepackt. „Mit sieben Jahren habe ich meine erste Modellbahnanlage bekommen“, erzählt Henry Drescher. Was er besonders liebt: Die ausgefeilte Technik hinter den Kulissen. Allein 100 Meter Kabel verstecken sich unter dem Herzstück der Modellbahn-Freunde, einer 15 Meter langen Anlage.

Vom Kloster in den Weinbergen über Brücken über einem See und einem sechs Meter langen Bahnhof zieht sich das Ensemble bis zum Berliner Fernsehturm. Zusammengeknüpfte Fantasielandschaften haben die 20 Bastler aus Brandenburg dort geschaffen. Die allerdings extrem realistisch wirken. Weil sie sich viele Inspirationen von Reisen mitbringen, verrät Henry Drescher. „Das Beste ist, wenn man es mit eigenen Augen gesehen hat.“

Beeindruckender Schattenbahnhof

Doch nicht nur im zunächst sichtbaren Bereich ist die Anlage beeindruckend. Es gibt noch eine zweite Ebene. „Wir haben einen Schattenbahnhof, wo wir noch einmal zwölf Züge abstellen können“, sagt Henry Drescher und deutet auf den dunklen Bereich unter der oberen Welt. „Das ist wie eine große Garage für die Eisenbahn.“ Zug um Zug fährt dabei um den Fernsehturm herum in die Tiefe und die dortigen Gleise entlang.

Wer herausfinden möchte, was sich noch alles Spannendes auf, unter und neben den Gleisen versteckt, sollte bei den Modellbahntagen in der Johanniskirche vorbei schauen. Auf einer Fläche von über 450 Quadratmetern düsen die Züge durch die verschiedensten Landschaften und zeigt sich der Modellbau in seiner ganzen Vielfalt.

Die Ausstellung in der Johanniskirche ist Samstag, 10., und Sonntag, 11. Oktober geöffnet, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

