Brandenburg/H

„Die Krankentransportwagen sind heute so komfortabel ausgestattet wie vor ein paar Jahren noch die Rettungswagen“, sagt Feuerwehrchef Mathias Bialek. Er hat ein neues – mehr als 129.200 Euro teures Fahrzeug an den DRK-Kreis-Bereitschaftsleiter Alexander Willing übergeben. An Bord des Fahrzeugs sind unter anderem ein Defibrillator, ein EKG sowie weitere Überwachungsapparate, die beim Transport von Verletzten und Kranken gebraucht werden.

Es ist das vierte und letzte Fahrzeug der Katastrophenschutzeinheit, das nun durch ein hochmodernes ersetzt worden ist, sagt die für den Katastrophenschutz zuständige Stadtverwalterin Dana Janas. „Zwei davon hat der Bund finanziert, zwei das Land. Die Kommune hat zudem die medizinische Ausstattung bezahlt.“

Das Fahrzeug sei extrem gut nutzbar, könne mit wenigen Veränderungen sogar im regulären Rettungsdienst eingesetzt werden, sagt Bialek. Doch noch genüge die eigene, dafür vorgesehene Flotte. Auch für die möglicherweise anstehenden Verlegungsfahrten von Corona-Patienten in andere Krankenhäuser stehe ein zusätzliches Fahrzeug bereit.

Die Katastrophenschutzeinheit Sanität in der Stadt hat eine Sollstärke von 37 Frauen und Männern, in Doppelbesetzung 74 Helfer. Derzeit zählt die Einheit 53 aktive Helfer. Im kommenden Jahr wird lediglich noch ein neues Führungsfahrzeug beschafft, welches der Bund finanziert. Dann ist der Katastrophenschutz komplett auf dem neusten Stand.

Von André Wirsing