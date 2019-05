Brandenburg/H

Sie brauchen nicht viel, um ein hochwertiges Möbelstück herzustellen. Entscheidend sind viel mehr die „Zutaten“. Massivholz, Stahl und manchmal auch Glas oder Beton. Dazu kommen kreative Ideen, Geschick und viel Leidenschaft. So entstehen ganz individuelle Tische, Schränke, Bänke, einfach alles, was gebraucht oder gewünscht wird.

„Ich wollte schon immer etwas mit Holz machen“, sagt Sven Haupt (38), der hauptberuflich im öffentlichen Dienst arbeitet. Durch Zufall traf er auf Philipp Hennig. Der 32-Jährige ist gelernter Tischler und Ingenieur für Holztechnik.

Vor etwa zwei Jahren haben sie begonnen, Möbel zu bauen. Weil ihnen das, was man in den Geschäften kaufen kann, nicht gefällt und weil sie ihre eigenen Ideen umsetzen wollen. Dabei sind sie separat unterwegs. „Jeder hat seine Ideen. Wir führen sie zusammen und das ergibt einen Synergieeffekt“, sagt Philipp Hennig und erklärt so die Zusammenarbeit.

Hennig, der auch Sachverständiger für Holzschutz am Bau ist, nennt diesen kreativen Zweig seiner Tätigkeit „designtree“. Sven Haupt, für den das Zusammenspiel der beiden Materialien Holz und Stahl besonders reizvoll ist, bietet sein nebenberufliches Wissen und Können unter dem Namen „Zweistars“ an. Dennoch entstehen die Unikate in der Werkstatt in der Bauhofstraße immer in Zusammenarbeit.

Holz von altem Schleusentor

Die Werkstoffe werden je nach Idee zusammengetragen. Es müssen nicht immer neue Materialien sein. Da steht beispielsweise das metallene Gerüst einer ehemaligen Werkbank aus den 1930er-Jahren in der Ecke. Eine perfekte Voraussetzung für einen neuen Tisch. Oder das massive und immer noch robuste Holz eines alten Schleusentores bekommt eine neue Verwendung.

Aber auch Material von Großhändlern oder Sägewerken verarbeiten die beiden Handwerker und Designer. Entscheidend ist: Es sind natürlich gewachsene und vornehmlich regionale Rohstoffe. Esche, Robinie, Eiche und Kiefer oder auch mal Olive. „Aber kein Tropenholz“, betont Sven Haupt. Die Nachhaltigkeit ist ihm wichtig. Die Möbel sollen lange halten. „Ein bisschen für die Ewigkeit“.

Beim Anblick der massiven Tische, auf denen man ganz bedenkenlos arbeiten und sogar sitzen kann, wirkt dieser Satz glaubhaft.

Kreativ-Labor in der Bauhofstraße

Noch steckt das junge Kreativ-Team in den Anfängen. In der eigenen Werkstatt steht bisher nur eine große Bandschleifmaschine. Einige der anfallenden Arbeiten geben sie bei ortsansässigen Handwerksbetrieben, wie Metallbauer in Auftrag, andere übernehmen sie selbst, wobei sie sich zum Beispiel bei Tischlereien einmieten. Zusammengefügt und endgültig bearbeitet werden die Möbel dann wieder in der Werkstatt in der Bauhofstraße.

Interessant sind vor allem die unkonventionellen Ideen. Gespaltene Bohlen, die für andere vielleicht als unbrauchbar gelten, dienen ihnen als kreative Grundlage. Der Holzspalt wird mit Glas überbrückt, so dass nicht nur eine ebene Oberfläche, sondern gleichzeitig ein interessantes Schmuckelement entsteht. Das natürlich gewachsene Material kommt so besonders gut zur Geltung.

Jede Form ist willkommen

Kanten sind nicht grundsätzlich begradigt. Jede Form ist willkommen. Und auch jede Idee und jeder Auftrag. „Wir kommen auch zur Beratung nach Hause“, sagen Hennig und Haupt, denn der Kunde soll zufrieden mit dem für ihn angefertigten Unikat sein.

Die Ausstellung im Kreativ-Labor ist ab Mai 2019 jeden Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich zu den Möbeln der beiden Designer sollen auch andere Werke kreativer Brandenburger, wie beispielsweise dem „Lampenspinner“ alias Christian Zichel, ausgestellt werden. „Darum auch der Name Kreativ-Labor“, erklärt Hennig.

Zu finden sind Ausstellung und Werkstatt in der Bauhofstraße 36. www.ZweiStars.de

Von Ina Schidlowski