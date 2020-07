Brandenburg/H

Urlaub in der Heimat erfährt gerade eine Renaissance – davon könnte auch die Stadt Brandenburg an der Havel profitieren. Derzeit bemüht sich die Rathausspitze intensiv um ein Ansiedeln der Ferienpark-Kette Center Parcs.

Offensive Eigenbewerbung

„Wir sind offensiv auf das Unternehmen zugegangen und haben drei mögliche Flächen offeriert: die einstigen Rieselfelder in Wendgräben, die Insel Kiehnwerder zwischen Möserschem und Beitlingsee sowie Mühlenberg/Zolchberg in Kirchmöser“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU).

Anzeige

Wie eine Kleinstadt Center Parcs ist eine niederländische Kette von aktuell 30 Ferienparks in Belgien, Deutschland, England, Frankreich und den Niederlanden. Sie wurde 1968 vom Sporthändler Peit Derksen gegründet. Heute gehört sie zur französischen Kette Pierre et Vacances Center Parcs Group. Die Parks sind Ansammlungen von meist in seenahen Waldgebieten angelegten Bungalows oder Ferienhäusern. Besonderheit ist das Parkzentrum, in dem sich ein subtropisches Erlebnisbad, eine Einkaufs- und eine Restaurantmeile befinden. Für Kinder gibt es Kindergärten und Freizeitgruppen. Viel Wert gelegt wird auf Sportmöglichkeiten für jedes Alter. Die klassischen Ferienunterkünfte bieten Platz für 2, 4, 6 oder 8 Personen. Für größere Gruppen werden Einheiten zusammengelegt. Auch wenn die Feriendörfer alles bieten, rechnet die Stadt dennoch mit zusätzlichen Einnahmen von etwa 30 Millionen Euro im Jahr für Einzelhandel und Gastronomie.

Von Kienwerder seien die Manager sehr angetan gewesen, obwohl die Insel normalerweise viel zu klein ist. Allerdings kam gleich das Veto der Landesplanungsabteilung. Am Standort Kirchmöser fürchteten die Urlaubsmacher Lärm durch die nahe Bahnstrecke.

Weitere MAZ+ Artikel

Gute Voraussetzungen bei Infrastruktur

Eine Ansicht aus dem Center Parcs im Allgäu. Quelle: dpa

Vieles spricht allerdings für die Flächen Wendgräben : Auf drei Flurstücken stehen 98,2 Hektar Freifläche und 31, 3 Hektar Kiefernwald zur Verfügung. Ärger mit Nachbarn kann es keinen geben, weil das Grundstück eine absolute Alleinlage hat. „Es könnte eine Erschließungsstraße direkt von der Grüninger Landstraße aus gebaut werden. Trinkwasser- und Abwasseranschlüsse, Gas- und Stromversorgung sowie Öffentlicher Personennahverkehr sind komplett vorhanden“, zählt Scheller auf. Auch Internetanschluss per Lichtwellenleiter sei gegeben. Zudem wohnten im so genannten Zwei-Stunden-Reiseradius von 200 Kilometern etwa 17,4 Millionen Menschen.

Es fehlen noch große Bäume

Einziger Kritikpunkt von Center-Parcs-Entwicklungsdirektor Jan Janssen: Zu wenig Schatten durch großkronige Bäume. Die könne man kaufen, die Baumschule Lorberg liege faktisch um die Ecke, sagt der Rathauschef. Die Stadt offeriere die Grundstücke zu einem absolut fairen Preis von maximal einem Euro je Quadratmeter, also insgesamt für rund 1,3 Millionen Euro.

Bis zu 1000 Häuschen

Eine Ansicht aus dem Center Parcs im Allgäu. Quelle: dpa

Für den Allgfäu-Park genau an der Grenze von Baden-Württemberg und Bayern habe Center Parcs etwa 4,30 Euro je Quadratmeter bezahlt. „Von der Differenz kann man eine Menge Bäume anschaffen.“

Kommt ein solches Feriendorf in die Havelstadt, würde das den Bau von 500 bis 1000 Ferienhäusern plus eigener Mobilitätsstation plus eigener Nahversorgung bedeuten. Wasser für ein wetterunabhängiges Badeparadies könne man aus der Buckau sowie aus dem Breitlingsee entnehmen, zudem Regenwasser aufbereiten.

Vorgespräche mit dem Land

Oberbürgermeister Steffen Scheller buhlt um Investoren. Quelle: Rüdiger Böhme

Scheller und sein Team haben bereits einiges unternommen, um den potentiellen Investoren die Entscheidung für Brandenburg an der Havel leicht zu machen: Mit Infrastrukturminister Guido Beermann ( CDU) hat der Rathauschef bereits gesprochen, ebenso mit der ihm unterstellten gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg. „Diese hatte in einem von mir persönlich geführten Gespräch im Februar 2020 bereits signalisiert, dass die Potenzialfläche ,Wendgräben’ aus ihrer fachlichen Sicht für das Vorhaben , Center Parcs’ durchaus geeignet sei und hierbei auch bereits die Möglichkeit einer direkten Zuwegung von der Grüninger Landstraße aus erörtert“, schreibt Scheller an Janssen.

Kommune baut Strand bei Bedarf

Und: „Die von Ihnen gewünschte Entwicklung des Uferbereiches am Breitlingsee zu einem attraktiven Sandstrand ist unsererseits grundsätzlich vorstellbar. Die dafür erforderlichen Flächen befinden sich im städtischen Eigentum.“

Standort im Osten gesucht

Antworten und Entscheidungen stehen noch aus. Die Stadt hat sich aus eigener Initiative beworben. Schellers Büroleiter Carsten Tüchelmann durchforstet regelmäßig das Internet nach Firmen und Anbietern, die expandieren wollen. Die sechs bestehenden deutschen Center Parcs liegen allesamt in den alten Bundesländern. Die Ferienhaus-Kette sucht derzeit nach einem Standort im Osten.

Aufwendige Bewerbung

Die noch unbebauten Flächen Wendgräben aus der Luft, im Hintergrund der Breitlingsee. Quelle: STG Brandenburg

Deshalb entschieden sich Scheller, Tüchelmann und Wirtschaftsförderungs-Chefin Dorit Stawecki für die Bewerbung. Thomas Krüger als Chef der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft STG unterstützte mit Fotos, Luftbildern, Panorama-Ansichten und einem aus der Luft gedrehten Film.

Unter den drei Besten

„ Center Parcs haben etwa zwölf Grundstücke im Land Brandenburg und in Sachsen-Anhalt in Betracht gezogen, wir sind unter den besten drei Standorten in der engeren Wahl“, sagt Scheller. Mehr weiß er allerdings nicht. Er mutmaßt, dass ein Standort zwischen Königs Wusterhausen und Blankenfelde-Mahlow sowie ein Standort zwischen Burg und Theeßen nahe der A 2 Konkurrenten sind.

Noch keine Festlegung

Eine MAZ-Anfrage an Center Parcs am Dienstag war vergeblich – weder kam ein Kontakt per Telefon noch per E-Mail zustande. Selbst wenn das Unternehmen sich nicht für die Havelstadt entscheidet, will das Bewerbungsteam nicht aufgeben. „Dann suchen wir eben den Kontakt zu anderen Anbietern, etwa zu Novasol“, sagt Tüchelmann. Das dänische Unternehmen vermittelt Ferienhäuser in 28 Ländern Europas.

Von André Wirsing