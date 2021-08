Mötzow

Der Kulturverein Brandenburg an der Havel und der Rotary Club Brandenburg/Havel laden gemeinsam zu einer szenischen Lesung des Stücks „Die Jury tagt“ von Julia Schoch am Freitag, 13. August, um 19 Uhr in das Domstiftsgut Mötzow ein.

Darum geht es in dem Stück: Eine Gestalt, die ein Engel sein könnte, schaut auf die Menschheit und fragt sich, was diese ausmacht inmitten der Natur, zwischen heißen und kalten Kriegen, zwischen Vergangenheit, Zukunft und dem Jetzt. Es belebt sich eine spezielle Szene: eine Jurysitzung, bei der vier Menschen aufeinandertreffen, um aus mehreren Denkmalentwürfen einen auszuwählen. Denn im Stadtzentrum soll ein Denkmal zu Ehren der Friedlichen Revolution errichtet werden.

Aber der Austausch der Jurymitglieder über die Revolution ist nicht so friedlich wie der Umbruch selbst. Die anfangs simpel erscheinende Angelegenheit fördert neue und alte Feindseligkeiten zu Tage. Jeder und jede versucht, seine oder ihre Interessen durchzubringen, alle haben persönliche Ansprüche, eigene Bilder der Vergangenheit und vor allem: eigene Versionen der Gegenwart. Während sich draußen etwas Bedrohliches zusammenbraut, bleibt drinnen niemand das, was er oder sie zu Beginn für die anderen war.

Spenden für Hochwasserregion

Vor der Aufführung haben alle Gäste die Möglichkeit, die Gastronomie des Domstiftsgut zu genießen. Die Küche ist bis 18.30 für die Speisen nach der Karte geöffnet.

Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter bitten jedoch um Spenden zugunsten der ebenfalls sehr durch das Hochwasser geschädigten Region um die Stadt Hagen in Westfalen. Während der Veranstaltung gelten die jeweils Hygienevorschriften.

Von MAZ