Moderner Laden in alter Kaufhalle

Es ist für die Bauherren ein spannender, für die Autofahrer ein befreiender Moment: An der Innenstadt-Baustelle Molkenmarkt 14-16 sind am Freitag die Gerüste abmontiert worden. So kamen die sanierten Fassaden zum Vorschein – in verschiedenen dezenten Grün-Grau-Tönen, die sich gut in das flankierende Gelb der Nachbarhäuser einfügen.

Älteste Kaufhalle im Keller

Der Ausbau der historischen Gebäude am Molkenmarkt schreitet voran. Quelle: Heike Schulze

Der Gebäudekomplex ist etwas ganz Besonderes: Schließlich ist er zentraler Bestandteil der wohl ältesten Kaufhalle der Stadt, die in den Kellern der heutigen Häuser 13 bis 18 im Mittelalter bestanden haben muss. Die Eichenbalken stammen von 1306, haben die Archäologen herausgefunden. Das Kellergebäude hatte eine Deckenhöhe von 3,50 Metern, war 35 Meter lang und 7,5 Meter breit. Hier wurden unter anderem Schuhe sowie Fleisch- und Bäckerwaren gehandelt. Damit ist es auch das älteste nachgewiesene profane (bürgerliche) Gebäude der Stadt, wahrscheinlich auch des Landes.

Viele Häuser in einem

Es wird ohne Gerüst wieder leichter für die Autofahrer. Quelle: Heike Schulze

Im Jahr 2018 hatte das Ehepaar Gundula und Wolfgang Kampe die drei Häuser erworben, die früher vier Gebäude waren – alle mit 4,36 Meter Innenmaß an der Straßenfront. Die Häuser entstanden ab 1680, gehörten damals wohl alle einem Besitzer, weil sie jeweils nur durch eine Außenwand getrennt waren. Dann wurden sie allerdings durch verschiedene Nutzungen, verändert. Zuletzt war beispielsweise „Lederwaren Weinhold“ am Platz.

Rettung war pures Glück

Es war wohl pures Glück, dass die Häuser stehengeblieben sind. „Die Balkenköpfe waren vorn zur Straße hin komplett kaputt, das gab es keinen mehr, der noch auf der Außenmauer aufgelegen hat. Manche konnte ich mit dem Finger zerbröseln“, erzählt Bauherr Wolfgang Kampe. Meterweise mussten neue Balkenköpfe angesetzt werden.

Stahlkorsett für Balken

Ein elf Meter langer Hauptbalken in Querrichtung ist ohne zusätzliche Last in der Mitte plötzlich durchgebrochen. Den Bauleuten gelang es, den Balken abzufangen. Weil die Denkmalpflege das Sanieren am historischen Objekt penibel verfolgt, wurde der Balken nicht einfach ausgetauscht oder gar durch einen Stahlträger ersetzt. Vielmehr bekam er lediglich ein Stahlkorsett, das alles wieder zusammen hält.

Kunststoff ist tabu

Am Dachstuhl mussten nur Teile ausgetauscht werden. Doch die Ziegel der neuen Doppelkronen-Deckung mussten an den Seiten zentimetergenau zugeschnitten werden. Fünf Sprossen-Fenster von 1734 sind aufgearbeitet worden, die neuen sind als Doppelkastenfenster aus Holz gefertigt, Kunststoff ist tabu. Außen fehlen nur noch ein paar kleinere Arbeiten, etwa Anstriche, wenn der Sockel getrocknet ist.

Großer Brautmoden-Laden

Zum Hof hin durfte Kampe eine Art Lastenaufzugsanlage rückbauen, an der Stelle entstand – von vorne unsichtbar – ein kleiner Anbau. In das komplette Erdgeschoss zieht der Laden „Jahn Brautmoden“ von Gundula Kampe ein. In der Nummer 16 ist die Damenabteilung, eine breite Verbindung durch die „15“ ist den Accessoires vorbehalten, bevor es in die „14“ zur Herrenabteilung geht. 200 Quadratmeter Verkaufsfläche gibt es insgesamt plus 100 Quadratmeter Lager. In dem Anbau kommt die notwendige Schneiderei unter. „Wir werden dann alles auf einer Ebene haben, im Unterschied zum bisherigen Laden in der Sankt-Annen-Straße.“ Den hat Gundula Kampe zu Ende Oktober gekündigt.

Fertigstellung bis September

Somit ist auch klar, wann der Innenausbau in dem neuen Gebäudekomplex fertig zu sein hat. „Wir wollen das Haus Ende September betriebsbereit haben“, sagt Wolfgang Kampe. Im Obergeschoss entsteht eine Wohnung. Rund 800.000 Euro stecken die Bauherren ins Sanieren. Nur ein ganz kleiner Teil wird gefördert, weil bei der Stadt viele Projekte gleichzeitig mitfinanziert werden.

Wandbild am Giebel

Jetzt wollen die Bauherren noch bei der Denkmalpflege herausbekommen, ob und wie sie an der freien Giebelwand der abgerissenen Haus-Nummer 13 ein Wandbild auftragen lassen dürfen, womöglich ein Brautkleid-Motiv aus den 1920er-Jahren.

Von André Wirsing