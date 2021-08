Brandenburg/H

Es soll das vorerst letzte große Wohn-Bauprojekt der Jedermann-Gruppe werden. Für die Molkenmarkt-Höfe hat Geschäftsführer Sven Rohde nun den ersten Bauantrag eingereicht, der zweite ist in Vorbereitung. „Wir werden definitiv noch in diesem Jahr mit dem Bauen beginnen, realistisch ist eine Bauzeit bis zum Frühsommer 2023.“

Das Café Oske befand sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts am Molkenmarkt in Brandenburg an der Havel. Quelle: Sammlung Brigitte Meiritz

Tanztee wie in Clärchens Ballhaus

Entgegen früherer Ankündigungen soll nun doch das legendäre Café Oske wieder auferstehen, so wie es seine Blüte in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erlebte. „Ich stelle mir Gastronomie vor, aber auch Tanzveranstaltungen mit einer kleinen Bühne. So etwas wie das legendäre ,Clärchens Ballhaus’ wäre das Vorbild. Ein Tanztee beispielsweise fehlt absolut in Brandenburg an der Havel.“ Rohde hat sogar schon Kontakt zum letzten lebenden Oske aufgenommen, dieser habe sich riesig gefreut und um Einladung zur Eröffnung gebeten, im Gegenzug verschickte er alte Rezepte des Cafés nach Brandenburg an der Havel.

Sven Rohde ist der Geschäftsführer der Jedermann-Gruppe in Brandenburg an der Havel. Quelle: André Wirsing

Großer Saal und Verteilküche

Während das „Oske“ in der rechten Gebäudefront zum Molkenmarkt hin unterkommt, soll es auf der linken Seite das Jedermann-Servicezentrum geben, dahinter ein Veranstaltungssaal, mehrere Seminarräume und eine große Verteilerküche.

Emil Oske unterhielt am Molkenmarkt in Brandenburg an der Havel eine Konditorei und ein Café. Nach dem Zweiten Weltkrieg lief das Geschäft noch eine Weile, ehe es verstaatlicht wurde. Quelle: Heiko Hesse

Wasserspiel im Innenhof

Das Areal reicht bekanntlich vom Molkenmarkt bis zur Kleinen und zur Großen Münzenstraße. Der künftige Innenhof wird breiter als von den Vorbesitzern geplant, bekommt ein Wasserspiel, Ruhebänke und viel Grün. In den umliegenden Bauten werden 25 Quartiere für Betreutes Wohnen untergebracht, im Haus Große Münzenstraße 5 ein halbes Dutzend Wohnungen für Jedermann-Mitarbeiter.

Kurzzeitpflege wie im Hotel

Zudem wird es noch eine Kurzzeitpflege mit Hotelcharakter geben, beispielsweise für Pflegebedürftige nach Krankenhausaufenthalt oder wenn pflegende Angehörige selbst mal eine Auszeit, einen Urlaub brauchen.

Planer kennt den Komplex genau

Architekt und Planer ist Moritz Krekeler, er kennt das Ensemble bestens, schließlich hatte er es 2018 gemeinsam mit dem Immobilienentwickler René Pröfrock erworben, später vor dem endgültigen Einsturz gesichert und von Schutt und überzähligen Bauten beräumt. Eigentlich sollte ein Wohnprojekt mit Büro-, Praxis- und Einzelhandelsflächen entstehen.

Häufung von Zufällen

Und dann kam es zu mehreren Zufällen: Die Corona-Pandemie tauchte im Vorjahr auf, die Nachfrage nach Büro- und Einzelhandelsflächen sank und wird wohl auf recht niedrigem Niveau bleiben. Im Sommer 2020 erhielt Rohde aus heiterem Himmel die Kündigung zum Betreibervertrag für das Betreute Wohnen in der Magdeburger Straße, den Betreiberwechsel zum DRK gab es am 1. August dieses Jahres. „Wir haben dieses Projekt 20 Jahre lang entwickelt und betrieben, bis heute gab es seitens der Besitzer keine Begründung dafür. Das zu bewerten überlassen wir jedem selbst.“ Jedenfalls habe man den neuen Betreibern funktionierende Strukturen hinterlassen.

Chef auf Immobiliensuche

Der Jedermann-Chef begab sich auf Immobiliensuche, er hätte auch bestehende Einrichtungen übernehmen können. Doch der Pflege-Profi entschied sich dagegen: Oftmals gibt es zwischen Personal und den zu pflegenden Menschen enge und persönliche Beziehungen, die man möglichst nicht auseinanderreißen sollte.

15 Millionen Euro werden investiert

Also sollte es etwas Neues sein. Etwas mehr als drei Monate später kamen Rohde und die beiden Molkenmarkt-Höfe-Besitzer zusammen, schließlich wechselte der Komplex in der Neustadt den Eigentümer. Den Kaufpreis hat Jedermann bereits beglichen, das Finanzierungskonzept aus Krediten und Eigenmitteln steht und ist bestätigt – schließlich investiert die Gruppe 15 Millionen Euro. „Die Ansprüche auch ans Betreute Wohnen werden höher, die Wohnungen größer, ohne Terrasse oder Balkon lassen sie sich kaum vermarkten.“

Das letzte Wohn-Bauprojekt

Rohde weiß das, schließlich betreut er die Projekte in der Bauhofstraße, in der Magdeburger Straße, im Hospiz, am Katharinenkirchplatz, in der Potsdamer Straße, am Hauptbahnhof (Lighthouse) sowie am Wohngebiet Havelkiez – teilweise hat er selbst gebaut, und alle betrieben. Deshalb sollen die Molkenmarkt-Höfe nun das letzte Wohn-Bauprojekt sein.

Genug Plätze in Brandenburg an der Havel

„Wir haben bald ausreichend Plätze in der Stadt in Pflegeheimen, im Betreuten und im Service-Wohnen. Künftig geht es um Lage, Ausstattung und in allererster Linie ums Personal.“ Deshalb will er in die Mitarbeitenden mehr investieren als bisher.

Investition ins Personal

Auch wenn er erst ab September 2022 tariflohnähnliche Entgelte zahlen muss, zieht er das vor. „Ab 1. Oktober 2021 wird das Einstiegsgehalt für eine examinierte Pflegerin bei 3300 Euro brutto liegen, wir haben den Anspruch, das bestzahlende Pflege-Unternehmen in der Region zu werden.“ Bisher liege man im Mittelfeld mit 2800 bis 2900 Euro zum Einstieg. „So viele dankbare Mitarbeiter-E-Mails wie jetzt habe ich noch nie erhalten.“

Von André Wirsing