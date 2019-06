Monika Grütters (57) findet den Politik-Betrieb für Frauen „unbarmherziger“ als für Männer. „Es gibt in einem politischen, aber auch normal beruflichen Werdegang aus meiner persönlichen Erfahrung immer wieder Momente, in denen einem schlagartig klar wird, „das wäre mir als Mann wahrscheinlich nicht so passier“, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Rom. Die MAZ fragte in Brandenburg/Havel nach.

Zu Frauen in der Politik: „Selbst Parteien, bei denen eine 50-Prozent-Frauenquote bei Mandanten gilt, gehen zuweilen wenig pfleglich mit Frauen in exponierten Positionen um. Ich glaube, dass Frauen es schwerer haben, dieses Behandelt-Werden auf offener Bühne immer im Gesicht der Öffentlichkeit richtig zu kontern. Da braucht man ein dickes Fell, aber Frauen zeichnen sich ja manchmal dadurch aus, dass sie manchmal etwas sensibler sind, ich will das nicht dünnhäutig nennen. Manche Reaktion ist da auch schwierig, weil da Emotionen ins Spiel kommen.

Zu Tränen bei den Grünen: „ Andrea Fischer (ehemalige Bundesgesundheitsministerin der Grünen) ist einmal von ihrem damaligen Parteichef Joschka Fischer auf offener Bühne so schlecht behandelt worden, dass sie in Tränen ausbrach. Ich habe viel Verständnis für eine solche Regung.“

Zu Tränen bei der SPD: „Ähnlich ist es Andrea Nahles jetzt gegangen. Selbst wenn manche Entwicklungen auch von der Person selbst angestoßen wurde, spricht man bei Frauen anders darüber als bei Männern. Das hat man gesehen, als Gerhard Schröder auf der Bühne die Tränen gekommen sind, als er seinen Bundesvorsitz abgab. Sie wissen, wovon wir reden. Frauen werden einfach anders beobachtet.“

Zum Kulturbetrieb: „Auch im Kulturbetrieb gibt es ungnädige Situationen, weil der naturgemäß sehr emotional reagiert und deshalb sind auch dort Ausschläge in die eine oder andere Richtung zu beobachten. Gleichwohl ist der Kulturbetrieb im politischen Milieu sehr stark von überparteilichem Konsens getragen. Da wird sehr häufig über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg eine gemeinsame Sprache gesucht. In der Regel sind das ja auch intellektuelle Personen, unter denen einfach kultivierter miteinander umgegangen wird.“

Zu ihren Lieblingskulturpolitikern anderer Parteien: „Ich kann sehr gut eine gemeinsame Sprache mit Claudia Roth von den Grünen finden. Wir haben einen ähnlichen Blick auf die bunte vielfältige Kulturwelt. Wolfgang Thierse ist für mich ein wichtiger Gesprächspartner bei der Erinnerungskultur.“