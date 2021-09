Kloster Lehnin

Links und rechts der Emster braut sich was zusammen. Grundstückseigentümer sollen Land verkaufen oder sich auf Gestattungsverträge einlassen. Landwirte bangen um Weidewirtschaft und Feldbau. Hausbesitzer müssen sich auf nasse Keller einstellen. Die Region zwischen Gollwitz und Netzen mit einer Fläche von mehreren tausend Hektar Land steht vor einer Wiedervernässung wie zu Zeiten vor der Melioration. Bis 2026 soll es soweit sein. „Falls Sie bereits jetzt beabsichtigen die Flächen zu verkaufen, beziehungsweise eine Gestattung zu erteilen, können Sie sich auch schon vorab an das Projektteam wenden. Wir lassen Ihnen dann zeitnah entsprechende Angebote zukommen“, heißt in einem Brief an alle Landbesitzer. Das alles passiert im Namen des Klimaschutzes.

Polder Netzen ist dabei

Im Rahmen eines Moorschutzprogramms des Landes Brandenburg sollen die letzten naturnahen Moore langfristig gesichert werden. Unter den derzeit zehn Projektgebieten befindet sich das Gebiet „Polder Netzen“. Gerade beginnen die vom Land beauftragten Akteure der Arge Klimamoor aus Jänschwalde Landbesitzer und Nutzer auf eine nasse Moorbewirtschaftung einzustellen. Für den Grebser Ortsvorsteher Harry Grunert ist solch eine großflächige Umstellung ein Unding.

Blick vom Vogelbeobachtungsturm über den Strengsee bei Netzen. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Es kann nicht sein, dass die Leute schriftlich aufgefordert werden, ihr Land zu verkaufen. Als Kommunalpolitiker erwarten wir, dass zunächst mit uns gesprochen wird. Wir wollen wissen, was auf unsere Dörfer zukommt“, wetterte Grunert auf der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsausschusses der Kloster Lehniner Gemeindevertretung. Auch Bürgermeister Uwe Brückner ist überrascht vom Vorgehen des Klimamoor-Teams. „Wir können doch nicht einfach unsere Ortsteile absaufen lassen.“ Deshalb soll es am 15. September ein Treffen im Rathaus mit den Ortsvorstehern und der Arge Klimamoor geben.

Bald wieder nasse Keller?

Ältere können sich noch daran erinnern, wie vor der Melioration in den 1960er-Jahren Hausbesitzer mit dem hohen Grundwasserspiegel zu kämpfen hatten. Grebs, Prützke und Netzen wären wohl besonders betroffen, wenn das Wasser wieder angestaut wird. Heikel wird es auch für die Costello-Brüder, die in Netzen gerade mit der Weidewirtschaft nach irischem Vorbild begonnen haben.

Wasserbüffeln könnte bald die Zukunft an der Emster gehören. Einige Exemplare gibt es bereits. Quelle: Gerlinde Irmscher

„Alles Grünland zu Moor machen, würde das Aus für unsere Art der Milchviehhaltung bedeuten“, teilte Steven Costello der MAZ auf Nachfrage mit. Dennoch sei er optimistisch, dass ein Kompromiss gefunden werde, um weiter Weidemilch produzieren zu können. Der Schutz der Moore sei ein interessantes Projekt mit dem viel CO2 gespeichert werden könne. Auch Landwirt Timo Wessels aus Damsdorf, der zahlreiche Flächen östlich des Emster Kanals bewirtschaftet, gibt sich beim Moorschutz diplomatisch. Er werde sich genau anhören, was im Detail geplant sei. Unter Druck wolle er sich jedoch nicht setzen lassen, so Wessels. Es gibt aber Landbesitzer, die jetzt schon wissen, dass sie größere Flächen in den Niederungen an das Land verkaufen werden, wie der Prützker Landwirt Olaf Kabelitz.

Trechwitzer warnt vor Folgen

Gänzlich gegen das Projekt ist der Natur- und Landschaftsführer Lutz Manzke aus Trechwitz. Er warnt vor negativen Folgen einer so umfänglichen Vernässung. „Die streng geschützten Pflanzen auf den Salzwiesen am Rietzer Sees würden die Umstellung nicht überleben. Auch einige Vogelarten dürften Probleme bekommen. Wir haben hier ein Europäisches Vogelschutzgebiet und ein FFH-Gebiet. Diesen Schutzstatus kann das Land nicht einfach aushebeln“, findet Manzke, der eher kleinteilige und temporäre Anstauungen auf der Ostseite des Emster Kanals befürwortet. Anderenfalls befürchtet auch er hohe Wasserstände insbesondere in Grebs und Prützke.

Umweltminister Axel Vogel (links), Mitglieder des Moorprojekts und Gäste haben sich am 6. Mai 2021 am Polder Emster-Gollwitz getroffen. Quelle: Jürgen Lauterbach

Was sich das Land vom Moorschutz verspricht, erläuterte bereits Landwirtschafts- und Umweltminister Axel Vogel (Bündnisgrüne) bei einem kürzlichen Besuch im Polder Emster-Gollwitz, das ebenfalls vor der Wiedervernässung steht. Genau wie die Polder Emster-Gollwitz und Breites Bruch. Das Moorprojekt trage zur Senkung der Treibhausgasemissionen bei und erhöhe zugleich die Wasserspeicherkapazitäten des Bodens. Landwirte müssten sich auf eine Umstellung der Bewirtschaftung einstellen, so Vogel.

Biomasse aus Paludikultur

Landwirte sollen bei der Anschaffung moorschonender Technik unterstützt werden. Wenn es nach den Moorschützern geht, sollen die Bauern künftig nässetolerante Pflanzen wie Schilf, Seggen, Rohrglanzgras, Röhricht und Gehölze wie Schwarzerlen ernten. Die so gewonnene Biomasse lässt sich als regionaler nachwachsender Rohstoff, als Baustoff, als Futter, für energetische Zwecke oder auch als Kompostersatz nutzen. Das Schlüsselwort ist dabei „Paludikultur“ – abgeleitet vom lateinischen Wort Palus, das Sumpf bedeutet. Ob die Landwirtschaftsbetriebe davon leben können, ist eine von vielen offenen Fragen.

Von Frank Bürstenbinder