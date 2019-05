Brandenburg/H

Ein Kradfahrer ist am Dienstag um 16 Uhr in der Brandenburger Bauhofstraße mit seinen Rädern in die Straßenbahnschienen geraten und gestürzt. In der Folge rutschte der 56-Jährige in den Gegenverkehr. Ein Renaultfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Kradfahrer an. Mit schweren Verletzungen kam das Unfallopfer ins Krankenhaus.

Von MAZonline