Mopsfidel: Mops-Halter besuchen Waldmöpse in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Die Möpse sind los in Brandenburg an der Havel – und das war nur die Vorhut. Zehn echte Möpse nebst Frauchen und Herrchen hatten sich am Wochenende auf die Waldmops-Stadtführung begeben und ihre bronzenen „Vorfahren“ beäugt.

Bundesweite Mops-Gruppe

Die Truppe gehört zur bundesweiten Mops-Gruppe, die recht lose auf der Internetseite www.Mopswandern.de verbunden ist. Dort organisiert Günter Otto für die Mops-Besitzer zwei bis, drei Mal im Jahr einwöchige Kurzreisen. Im kommenden Jahr beispielsweise geht es nach Serfaus in Tirol und auf den Dachstein in die Ramsau – beide Ziele liegen in Österreich. Die Touren sind immer sehr schnell ausgebucht, es werden sogar Wartelisten geführt.

Auf dem Weg abgebogen

In diesem Jahr ist gerade die Insel Usedom an der Reihe. Auf dem Weg dorthin sind einige nach Brandenburg an der Havel abgebogen, um tatsächlich die Waldmöpse zu sehen. Eine von ihnen ist Silvia Pöhlmann aus Hemmingen in Baden-Württemberg.

Tipp von einer Brandenburgerin

Sie hatte den Tipp von einer Bekannten aus ihrem Ort bekommen – Katrin Frank stammt aus Netzen und wohnte in Brandenburg an der Havel, bevor sie ins Badische zog.

Sketch von Loriot ist bekannt

„Natürlich kannte ich den Waldmops-Sketch von Loriot, aber dass es die Waldmöpse hier gibt, wusste ich bis dahin noch nicht.“ Der Wald­mops wurde 1972 vom Branden­burger Humorist und Ehren­bürger Vicco von Bülow alias Lorioterst­mals der er­staunten Öffent­lichkeit in dem Sketch „Tier­stunde – Der wilde Wald­mops“ prä­sentiert. „„Der Mops genießt heute einen zweifelhaften Ruf als ringelschwänziges Schoßtier. Das war nicht immer so“, beginnt dieser bekanntlich.

Betreuung vom Tourismuschef

„Es war ein ganz tolles Erlebnis, der Tourismuschef Thomas Krüger hat sich sehr um uns gekümmert und bemüht“, schwärmt Silvia Pöhlmann.

Die Waldmöpse gibt es mittlerweile an mehr als 25 Stellen in den drei historischen Stadtkernen. Die etwa 50 Zentimeter großen Bronze­figuren sitzen, stehen, schlafen, schnüffeln und heben das Bein.

Angebot an die Mops-Gruppe

Nicht ohne Hintergedanken bemüht sich Krüger um die Hundebesitzer: Er will natürlich die komplette Waldmops-Invasion aus ganz Deutschland in der Havelstadt haben. Dann geht es um mindestens 50 Tiere samt Haltern. „Ich habe ihr natürlich vorgeschlagen, dass sie in zwei Jahren ihren Urlaub auch bei uns an der Havel verbringen können. Dann würden wir beim Organisieren der Quartiere behilflich sein.“

Quartier für Halter und Tiere

Die Teilnehmer hätten ihm berichtet, dass es besonders schwer sei, Unterkünfte für Halter und Tiere gemeinsam zu finden, „da lässt sich doch aber etwas machen, wenn wir rechtzeitig einen möglichen Termin wissen. Unsere Gastgeber richten sich dann auf die Bedürfnisse der Gäste ein.“

Werbung beim Reiseleiter

Im Gegenzug hat Silvia Pöhlmann ihm versprochen, sich bei „Reiseleiter“ und Chef-Organisator Otto für einen Urlaub in der Havelstadt stark zu machen. Sie hat bereits seit 2013 ihr Handy-Profil mit dem für Mops-Freunde essentiellen Loriot-Spruch überschrieben: „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.“

Es kann also durchaus passieren, dass es 2023 eine echte Mops-Schwemme in Brandenburg an der Havel geben wird.

