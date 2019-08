Brandenburg/H

Der Beginn des Zweiten Weltkrieges hatte auch für die Brandenburg an der Havel weitreichende Folgen: Die Nationalsozialisten führten in der Stadt sowohl die ersten Gaskammer-Morde als auch den ersten systematischen Massenmord an jüdischen Menschen im Deutschen Reich durch. Beides geschah 1940 auf dem Gelände des ehemaligen Alten Zuchthauses am Brandenburger Nicolaiplatz.

Auf das Datum des 1. September 1939 wurde der von Hitler unterzeichnete sogenannte „Gnadentod-Erlass“ zurückdatiert, der den Beginn der Vorbereitung der nationalsozialistischen „Euthanasie“ markiert. Doch wahrscheinlich hatte Hitler schon im August 1939 den Leiter der Kanzlei des Führers, Philipp Bouhler, sowie seinen Begleitarzt Karl Brandt mit der Tötung von Patientinnen und Patienten beauftragt.

Erlass erst im Oktober gefasst

Den Erlass hatte Hitler allerdings erst im Oktober 1939 unterzeichnet. Die Rückdatierung stellte die Verbindung zwischen den beiden Verbrechen her, die mit dem 1. September 1939 begannen, dem Überfall auf Polen und den Tötungen von Menschen aus Heimen und psychiatrischen Krankenhäusern.

Hitler wollte mit dem „Gnadentod-Erlass“ erreichen, dass Ärzte bereit waren, Kranke und Behinderte zu töten. Der Erlass schien notwendig, da den Ärzten natürlich bekannt war, dass Tötungen von Menschen auch nach der damaligen Gesetzeslage nicht erlaubt waren und den ethischen Grundsätzen ihres Berufsstandes fundamental widersprachen. Den meisten Ärzten genügte dieses Dokument schließlich als juristische und moralische Rechtfertigung ihrer Beteiligung an den Morden.

Podiumsdiskussion und Gedenken Die Podiumsdiskussion über den Zusammenhang von Kriegsbeginn und Euthanasie-Morden in Brandenburg an der Havel beginnt am 31. August um 17 Uhr. In den Räumen der Medizinischen Hochschule am Nicolaiplatz diskutiert der polnische Wissenschaftler Tadeusz Nasierowski mit anderen Gästen. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. An der Stelle, an der vor fast 80 Jahren Menschen durch Gas ermordet wurden, findet am 1. September um 12 Uhr eine Gedenkveranstaltung statt. Die Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde befindet sich am Nicolaiplatz 28 in 14770 Brandenburg an der Havel. Die Dauerausstellung ist donnerstags und freitags in der Zeit von 13 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen über die Ausstellung gibt es im Internet unter www.stiftung-bg.de

Der Zusammenhang zwischen dem gemeinsamen Datum von Erlass und dem Beginn des Krieges lag darin, dass Hitler schon 1935 intern den Beginn der „ Vernichtung“ von „lebensunwertem Leben“ für die Zeit des Krieges angekündigt hatte. Dahinter stand das Kalkül, dass die Bevölkerung den Massenmord nicht bemerken würde, da es vom Kriegsgeschehen abgelenkt sei.

>>>Lesen Sie hier, was Soldaten kurz nach Kriegsausbruch nach Hause schrieben

Diese Taten und ihr Zusammenhang mit dem Kriegsbeginn und den Euthanasie-Morden in Brandenburg an der Havel sind Thema einer Podiumsdiskussion, zu der die Gedenkstätten Brandenburg am 31. August um 17 Uhr einladen.

Erster Tötungsort

Als erster Tötungsort der später als „Aktion T 4“ bekannten Vergasungen von Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen wurde das ehemalige Zuchthaus am Brandenburger Nicolaiplatz ausgewählt.

An dieser Stelle fand in den ersten Januar-Tagen 1940 eine „Probetötung“ statt, die die „geeignete Tötungstechnik“ ermitteln sollte. Das Ergebnis: Die „Euthanasie“-Verantwortlichen entschieden sich, zukünftig das Gas Kohlenmonoxid zu verwenden. Leitender Tötungsarzt am Nicolaiplatz war Doktor Irmfried Eberl. Bis Ende Oktober 1940 wurden mehr als 9000 Menschen ermordet.

Vorausgegangen waren diesem Ereignis Erfahrungen, die Chemiker der SS Ende 1939 im besetzen Poznan gemacht hatten: Hier wurden Insassen polnischer Kliniken von den Deutschen ermordet – mit Kohlenmonoxid.

Menschen gedenken der Opfer der Euthanasiemorde der Aktion T4 am historischen Ort in Brandenburg an der Havel - Gedenkveranstaltung um 2015. Quelle: Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten

Auch diese Morde in Poznan selbst sind ein direktes Ergebnis des deutschen Überfalls auf Polen. Bis heute ist kaum bekannt, dass seit dem Kriegsbeginn mindestens 13.000 polnische Patientinnen und Patienten psychiatrischer Kliniken von den deutschen Besatzern ermordet wurden.

Ab dem Sommer 1940 wurden über 800 Patientinnen und Patienten am Nicolaiplatz nur deswegen ermordet, weil sie jüdischer Herkunft waren. Der systematische Massenmord an Juden begann mitten in der Brandenburg an der Havel.

>>> Lesen Sie hier, wie man die Menschen auf den Krieg vorbereitet hat

Nach ihren Einsätzen in den Euthanasie-Tötungsanstalten wirkten 21 Täter vom Nicolaiplatz in den NS-Vernichtungslagern an den Morden an jüdischen Menschen mit. Eberl wurde erster Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka. Die Geschichte, die mit dem 1. September 1939 auch am Nicolaiplatz begann, mündete im Holocaust.

Der Autor dieses Beitrages ist Pädagoge an den Gedenkstätten.

Von Christian Marx