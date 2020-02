Mord an 26-Jähriger aus Brandenburg/H.: Schmerz der Eltern ist riesig

Brandenburg/H

Das eigene Kind zu verlieren ist vielleicht das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Und doch geht das, was ein Ehepaar aus Premnitz ertragen muss, noch darüber hinaus. Ihre Tochter wurde ermordet. Nicht von irgendwem, sondern von dem Mann, den das Elternpaar als künftigen Schwiegersohn betrachtet und behandelt hat.

Die vergangene Verhandlung im Mordprozess gegen Maximilian B. (24) ist für alle Beteiligten eine Qual. Die Mutter der am 3. August 2019 erschlagenen Jasmin muss als Zeugin Dinge berichten, die eigentlich zu schlimm sind.

Während die 50 Jahre alte Frau aussagt, vergräbt der Angeklagte sein Gesicht über weite Strecken in seinen beide Händen, hört aber zu.

„Du warst wie ein Sohn für uns“

Am Ende will Maximilian B., der sich vor diesem Tag des Wiedersehens erkennbar gefürchtet hat, etwas zu der Mutter des Opfers sagen. Obwohl er weiß, dass er keine Verzeihung für seine Tat erlangen kann.

Sie unterbricht ihn sofort, der ganze Gerichtssaal schweigt, nur die Mutter spricht: „Für das, was du Jasmin angetan hast, uns als Familie und auch dir selbst, gibt es keine Entschuldigung. Wir haben dich in unsere Familie aufgenommen, du warst wie ein Sohn für uns, wir haben dir unser Kind anvertraut.“

„Ich war nicht ich“, hatte der geständige mutmaßliche Mörder eine Stunde vorher in seiner Entschuldigung zum Stiefvater der Getöteten gesagt. Der Anklage zufolge stand Maximilian B. in jener Samstagnacht unter Drogen, als er seinen Gewaltfantasien freien Lauf ließ und seine schlafende Freundin mit fünf Hammerschlägen tötete.

Er war ein „ganz lieber Kerl“

Anzeichen für ein solches Verbrechen hat es ganz offenkundig nicht gegeben. Max, so wurde er genannt, gehörte seit Ende 2017 zur Familie. Er war als künftiger Schwiegersohn nicht nur akzeptiert, sondern wurde richtig gemocht.

Toller Junge, ganz lieber Kerl, freundlich und zuvorkommend. Diesen Eindruck erweckte der gebürtige Rathenower bei Jasmins Eltern, wie sie vor Gericht sagen.

Mit Jasmin und ihren Eltern verbrachte der junge Mann sogar einen längeren Urlaub, man feierte zusammen und besuchte einander. Auch als er mit seiner Freundin Ende März 2019 nach Brandenburg/Havel in die Tismarstraße zog.

Die junge lebensfrohe Frau, die nur vier Monate später auf so schreckliche Weise ums Leben kam, war ein Sonnenschein im Leben ihrer Eltern.

Als Arzthelferin hatte sie einen Beruf, der ihr Spaß machte, sie liebte ihren Max und ließ auch Mutter und Stiefvater an ihrem Leben teilhaben. Jasmin sprach sogar schon von zwei Kindern, die sie sich von ihrem Partner wünschte.

Scheinbar beruhigende Handy-Nachrichten

So ist es zunächst nur ungewöhnlich, dass die Mutter am 3. August keine ausgelassenen Sprachnachrichten ihrer Tochter erhält wie sonst, sondern von deren Handy nur Whatsapp-Nachrichten ganz ohne Smileys.

Erst später stellt sich heraus, dass nicht sie, sondern der Angeklagte diese Nachrichten auf ihrem Handy verfasst hat. Als Jasmin schon längst tot in der gemeinsamen Wohnung liegt, gaukelt er den Eltern vor, sie würde eine Freundin in Potsdam besuchen.

Am Abend schreibt er in ihrem Namen, sie sei wieder zu Hause, nehme ein Bad, habe die Pizza schon bestellt und melde sich am nächsten Tag.

Die Unruhe nimmt zu

Doch an dem Sonntagnachmittag antworten beide Handys der jungen Leute nicht mehr. Die Unruhe nimmt zu, weil Maximilians Arbeitgeberin nach ihm gefragt hat, denn er sei nicht zur Arbeit gekommen.

Im Fünf-Minutentakt versucht die Mutter, sie und ihn zu erreichen. Vergebens. Die Freundin aus Potsdam versichert ihr, dass Jasmin nicht bei ihr gewesen sei.

Noch eine Hoffnung. Es ist etwas mit dem Hund, beide sind mit ihm in einer Klinik. Der Angeklagte hatte so etwas am Vortag geschrieben. Die Eltern machen sich schließlich auf den Weg von Premnitz nach Brandenburg/Havel.

Eltern fahren zur Wohnung

Lange zögern sei, dann schließen sie die Wohnung auf. Absolutes Chaos, grünes Zeug auf dem Boden – Marihuana –, weißes Pulver in der Küche: Amphetamine. Eine Affenhitze. Drei Herdplatten glühen, im Backofen verkohlt Toastbrot. Überall brennen Kerzen.

Eine Wohnzimmerwand ist mit roter und schwarzer Farbe beschmiert. An einer anderen Wand steht geschrieben: „Auf dass deine Seele Frieden findet. Du hast mich geliebt wie ich dich. Ruh.“ Und dann noch mehrere Sechsen.

Nicht sofort, sondern erst nach einer ganzen Weile stoßen die besorgten Eltern in der Küche hinter Kissen auf ein mehrfach umwickeltes und verschnürtes Bündel.

Die Mutter erinnert sich noch, dass sie kurz darauf die Polizei gerufen hat. Noch in der Nacht beginnen die Ermittlungen.

