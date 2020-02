Mordprozess: Maximilian B. hat sich sofort ergeben

Brandenburg/H

Der mutmaßliche Mörder aus Brandenburg/Havel war bei seiner Verhaftung völlig ruhig und kooperierte in dem Moment aktiv mit der Polizei. Denn Maximilian B.(24) wollte sich drei Tage nach dem Mord an seiner Freundin in der Tismarstraße den Behörden stellen.

Der junge Mann hatte der Polizei ausrichten lassen, wo sie ihn finden würden an jenem frühen Dienstagmorgen dem 6. August. Am zentralen Omnibusbahnhof am Berliner Messegelände.

Der Polizei zugewunken

Als er den Streifenwagen vorfahren und die Beamten aussteigen sah, winkte er ihnen zu. Er wollte ihnen damit signalisieren, dass er der Gesuchte ist. Im nächsten Moment legte er sich bäuchlings auf den Boden und lege seine beiden Hände auf den Hinterkopf, noch ehe die Polizisten einen Ton gesagt hatten.

„Wie im Film“, berichtet die Beamtin, die ihm im nächsten Moment die Handfesseln anlegte, am vierten Prozesstag vor dem Schwurgericht Potsdam. Maximilian B. habe in dem Moment aufgelöst, fertig und übernächtigt gewirkt. Geweint habe er nicht.

Die 24 Stunden vor der Festnahme

Wie er die Stunden und Tage nach dem Mord an seiner zwei Jahre älteren Partnerin im gemeinsamen Wohnzimmer verbracht hat, müsste am ehesten Jan K. wissen. Denn er hat in der fraglichen Zeit mehr als 24 Stunden mit dem mutmaßlichen Mörder auf engstem Raum verbracht.

Doch der 55 Jahre alte Zeuge, den die Polizei unter Mühen in Berlin ausfindig gemacht hat, ist in dem laufenden Prozess keine große Hilfe, beruft sich an wichtigen Punkten wenig glaubhaft auf Erinnerungslücken, die er mit seinem hohen Schnapskonsum erklärt.

Im Spätkauf kennengelernt

Das Zittern in seinem Gesicht verrät vielleicht, dass er in seinem Leben womöglich zu viele ungute Substanzen zu sich genommen hat. Er will offenkundig so schnell wie möglich raus aus diesem Gerichtssaal.

In den frühen Morgenstunden des 5. August, also etwa 48 Stunden nach der Tat, war der Berliner in einem Spätkauf auf den deutlich jüngeren, „skurril“ aussehenden Maximilian B. in seinen schwarzen Lackhandschuhen getroffen.

Beide Männer eint, dass die Türsteher sie nicht in den gegenüber liegenden Kitkat-Club in Berlin-Mitte reingelassen haben. Fest steht, dass die beiden irgendwann in die Wohnung des Älteren in Friedrichshain gegangen und dort mit einem Einkauf zwischendurch bis zum folgenden Morgen geblieben sind.

Zeuge erinnert sich angeblich nicht

Der der wegen Mordes im Zustand verminderter Schuldfähigkeit angeklagte Brandenburger ihm in all den Stunden anvertraut hat, daran will oder kann Jan K. sich vor Gericht nicht erinnern. Er räumt lediglich ein, dass Maximilian B. ihm etwas von einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit seiner Freundin berichtet habe.

Ob er von Selbstmord gesprochen habe?, fragt der Richter. „Das will ich nicht in Abrede stellen, erinnere mich aber nicht“, antwortet der Zeuge. Die Empfehlung, nach Frankreich zu fahren und zur Fremdenlegion zu gehen, habe er ihm aber sicher nicht gegeben, versichert er.

Fahrkarte nach Marseille

Genau das hatte Maximilian B. aber in seiner gerichtlichen Befragung in der vergangenen Woche geschildert. Im Unterschied zu seinem damaligen Gastgeber erinnert sich der geständige Angeklagte an viele Details im Zusammentreffen mit Jan K.

Dazu gehört, dass beide zusammen Joints geraucht hätten und dass der Gastgeber ihm vor dem Abschied Kleidung von sich und Geld gegeben habe, damit sich Maximilian B. eine Fahrkarte nach Marseille kaufen kann.

Vor allem aber sagt der Angeklagte, dass er Jan K. die Tötung seiner Freundin offenbart habe. Der Zeuge bestreitet das mit den Worten: „Dass sie zu Tode gekommen ist, hat er nicht gesagt. Sonst wäre ich doch zur Polizei gegangen.“

Das Strafverfahren wird andauern bis April.

Von Jürgen Lauterbach