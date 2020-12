Brandenburg/H

Sie wurde durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Die beiden 26,5 und 17 Zentimeter langen Messerklingen trafen die Brandenburgerin am 5. Mai 2020 im Gesicht, am Hals, an der Brust, im Rücken und an den Armen.

Die 35 Jahre alte auf dem Görden lebende Mutter überlebte den Mordanschlag ihres damaligen Partners knapp. Eine Notoperation im städtischen Klinikum und eine neuntägige intensivmedizinische Überwachung retteten sie. Drei Tage lang lag sie im künstlichen Koma.

Im Norden Afghanistans geboren

Seit diesem Dienstag muss sich der 31 Jahre alte Noor-Ahmad B. vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Potsdam verantworten. Staatsanwalt Jörg Möbius wirft dem im Norden Afghanistans geborenen und mit neun Brüdern und drei Schwestern aufgewachsenen Mann versuchten Mord vor.

Sein mutmaßliches Opfer ist deutsche Staatsbürgerin. Wie im Gerichtssaal deutlich wird, hatten beide eine sexuelle Beziehung und einen gemeinsamen Sohn, der ein Jahr alt ist.

Was vor, während und nach Tat am 5. Mai in einer Wohnung am Mozartplatz geschehen ist, versuchen die Prozessbeteiligten, an insgesamt zehn Verhandlungstagen herauszufinden.

Die Frau wollte die Beziehung beenden

Zahlreiche Zeugen sind geladen. Zwei Sachverständige werden zu den Verletzungen und der Person des Angeklagten Stellung nehmen.

Aus der Anklage ergibt sich, dass das spätere Opfer einen Tag vor der Messerattacke dem Partner angekündigt hatte, dass sie die Beziehung beenden wolle.

Als sich beide am 5. Mai in besagter Wohnung treffen, deutet sich das Verbrechen zunächst nicht an. Noor-Ahmad B. sagt, er wolle noch ein letztes Mal Sex mit ihr haben und würde dann seine Tasche holen und gehen. Es kommt anders.

Zwei Messer mit langen Klingen

Das Paar hatte dem Staatsanwalt zufolge tatsächlich noch einmal Geschlechtsverkehr. Doch statt zu verschwinden, geht der Mann laut Anklage in die Küche, holt die beiden Messer mit den langen Klingen und sticht damit auf seine Freundin ein.

Als sie bewusstlos wird und sich nicht mehr regt, glaubt er, sie sei tot. Er holt das gemeinsame Kind, nimmt ihre EC-Karte und fährt mit dem Peugeot der Frau davon. Der Junge muss mit.

Der Flüchtende hält auf dem Weg in Richtung Wien nur noch einmal an, nämlich in der Haydnstraße vor der Sparkasse, um dort 265 Euro von ihrem Konto abzuheben.

Blutüberströmt zur Nachbarin

Einige Stunden später erwacht das Opfer aus seiner Bewusstlosigkeit und schleppt sich ein Stockwerk tiefer zu einer Nachbarin. Dort klingelt die Schwerverletzte. Die Nachbarin sieht die blutüberströmte Frau durch den Türspion. Sie öffnet zwar nicht, alarmiert aber die Rettung.

Polizei und Sanitäter sind kurz darauf in der Wohnung, in der das Verbrechen geschehen ist. Die blutend auf dem Bett liegende Frau wird versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Von deren Mutter erfährt die Polizei kurz darauf die Handynummer des mutmaßlichen Täters. So kann sie den flüchtigen Mann und dessen entführten Sohn noch am gleichen Abend orten.

In Tschechien geortet

Noor-Ahmad B. hat inzwischen die Grenze nach Tschechien unbehelligt passiert. Er befindet sich auf der Autobahn und strebt auf Wien zu, seinem Zielort.

In der Nähe von Prag nimmt die tschechische Polizei den Verdächtigen fest. Die Behörden des Landes liefern ihn einige Wochen später nach Deutschland aus. Seit Juli 2020 sitzt er daher in der JVA Neuruppin-Wulkow in Untersuchungshaft, wo er einen Selbstmordversuch begangen haben soll.

Der Angeklagte ist ein relativ kleiner, recht kräftiger Mann mit kurzen dunklen Haaren und einem kurz geschnittenen schwarzen Bart. Sein Deutsch ist ziemlich gut, der Dolmetscher im Gerichtssaal wird bisher kaum benötigt.

Fünf Gebete am Tag

Noor-Ahmad B., der sich zum Islam bekennt und nach eigenen Angaben fünfmal am Tag betet, lebt als Asylbewerber mit einer „Aufenthaltsgestattung“ in Deutschland. Seit 2015 ist er in Brandenburg an der Havel gemeldet.

Angaben zu seinem Lebensweg macht der Angeklagte im Gerichtssaal. Doch zu der in Frage stehenden Beziehung und dem Messerangriff am 5. Mai auf dem Görden äußert er sich bisher nicht.

Ein schlechter Traum

Der einjährige Sohn ist bei dem Angriff auf die Mutter und während der anschließenden Flucht unversehrt geblieben. Das Opfer hat den Angriff auf ihre Leben trotz der erheblichen Verletzung mehrerer innerer Organe körperlich überstanden.

Die Frau wird als wichtigste Zeugin in diesem Verfahren noch gehört. Als die Polizei sie am 5. Mai blutüberströmt im Schlafzimmer findet, schlägt sie die Augen auf und sagt: „Ich dachte, das war ein schlechter Traum.“

Von Jürgen Lauterbach