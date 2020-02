Mordversuch auf der Scholle: Revision gegen das Urteil

Brandenburg/H

Das am 10. Februar verkündete Urteil gegen Marco F. aus Brandenburg/Havel ist noch nicht rechtskräftig, weil Revision eingelegt wurde. Das Schwurgericht Potsdam hat den 37 Jahre alten Brandenburger wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung wie berichtet zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt.

Gegen das Urteil hat der in der JVA Neuruppin-Wulkow einsitzende Angeklagte Revision eingelegt. „Vorsorglich“, wie dessen Verteidiger Matthias Schöneburg sagt.

Warten auf das schriftliche Urteil

Der Verteidiger begründet den Schritt gegenüber der MAZ damit, dass sein Mandant nicht habe wissen können, ob die Staatsanwaltschaft Potsdam oder die bei dem Mordversuch schwer verletzte frühere Partnerin als Nebenklägerin womöglich in die Revision gehen. Beide Prozessbeteiligte haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht.

Den Angaben des Verteidigers zufolge wird Marco F. seine Revision zurückziehen, sobald das schriftliche Urteil vorliegt, also in voraussichtlich vier bis sechs Wochen. Dann würde der Bundesgerichtshof als Revisionsinstanz das Urteil nicht mehr prüfen müssen und es würde Rechtskraft erlangen.

Strafe wird akzeptiert

Verteidiger Schöneburg betont, dass sein Mandant und er sowohl das Strafmaß von 14 Jahren Haft annehmen, als auch die Urteilsbegründung der Potsdamer Schwurgerichtskammer nachvollziehen können, die der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter am 10. Februar ausführlich vorgetragen hatte.

Der Angeklagte ist einer möglichen lebenslangen Freiheitsstrafe vor allem deshalb entgangen, weil sein Opfer den heimtückischen, lebensgefährlichen Mordanschlag am 10. April auf der Eigenen Scholle überlebt hat, wenn auch nur knapp.

Ihr Überleben verdankt die 32 Jahre alte Frau in hohem Maße einem Brandenburger Polizeibeamten. Der Polizist war nach der Alarmierung nicht nur schnell am Tatort und beendete dort das Blutvergießen.

Professionelle Ersthilfe

Sebastian P. (35) versorgte die lebensgefährlichen Verletzungen der Frau als Ersthelfer so zielgerichtet und professionell, dass die etwas später am Tatort eingetroffenen Notärzte dem Polizisten im Gerichtssaal höchsten Respekt zollten.

Andere Verfahrensbeteiligte würdigten diese lebensrettende Tat ebenfalls.

Auch der Schuldige, also Marco F., dankte am Ende seines Schlusswortes als Angeklagter allen Polizisten, Ärzten und Sanitätern dafür, dass sie seine langjährige Lebenspartnerin in jener fürchterlichen Nacht vor dem Tod bewahrt haben.

Von Jürgen Lauterbach