Ketzür

Vor dem Hintergrund einer unterdurchschnittlichen Apfelernte hat in der Ketzürer Mosterei die Herbstsaison begonnen. „Meine Erwartungen sind geteilt. Was wegen Spätfrost und Trockenheit nicht an den Bäumen hängt, fehlt uns in der Menge bei der Verarbeitung. Rund um Brandenburg ist die Lage noch besser als östlich von Berlin, wo mit deutlich weniger Erträgen bei den Äpfeln gerechnet wird“, beschreibt Achim Fießinger die Lage beim wichtigsten Rohstoff der Mosterei. Betroffen von einer mageren Ernte sind Kleingärten und Plantagen gleichermaßen. Rund um Werder rechnen die Obstbauern mit bis zu 40 Prozent weniger Ertrag.

Äpfel aus der Region auf dem Weg in die Mostpresse. Quelle: Mosterei Ketzür

Mindestens 50 Kilo müssen Kunden mitbringen, damit sich das Anwerfen der Presse überhaupt lohnt. Schon in den Vorjahren war der Nachschub wegen der Dürre knapp. Deshalb haben die Ketzürer Mostspezialisten ihren Einzugsbereich schon bis ins östliche Brandenburg ausgedehnt.

Saft aus eigenen Früchten In der Lohnmosterei Ketzür wird aus dem Obst der Kunden Saft gemacht. In Flaschen bekommen sie den Saft ihrer eigenen Früchte. Dieser Saft ist mindestens ein Jahr haltbar. Die Saftausbeute beträgt bei Äpfeln bis zu 70 Prozent. Die Mosterei kauft auch ungespritztes Obst auf. Anmeldungen telefonisch unter 033836/66 97 97 oder online. Die Ketzürer Mosterei wurde 2006 von Kai Brass gegründet. Neun Jahre später übernahmen die beiden Jungunternehmer Achim Fießinger und Manuel Stepfahn den Betrieb. Heute führt Fießinger die Geschäfte des kleinen Betriebes mit mehreren Ganzjahresarbeitskräften. Neben dem Hofladen in Ketzür gibt es einen Online-Shop. Abnehmer in der Region sind unter anderem Einzelhändler, Cafés, Restaurants. Die Reha-Klinik in Bad Belzig gehört auch zu den Kunden. Mit der Einrichtung zusammen haben die Mostereibetreiber 2018 einen Direktsaft aus Früchten und einer Süßwasser-Mikroalge entwickelt.

Mit Äpfeln wird sowohl in der Lohnmosterei Geld verdient, als auch in der Verarbeitung zu hauseigenen Produkten. Apfelsaft aus Ketzür gibt es pur und in zahlreichen Mischungen von Mango bis Möhre, von Holunder bis Rhabarber. Die ersten Kunden haben in der vergangenen Woche mittelfrühe Sorten zum Mosten gebracht.

In Ketzür werden Aronia gepresst

Neueste Innovation ist eine Kombination aus Apfel und Schwarze Johannisbeere. Die Beerenfrüchte liefert der Biohof Schöneiche im Spreewald. Dabei herausgekommen ist ein erfrischendes Getränk, das mit seiner milden Säure überzeugt. Auch als Dienstleister für Spezialisten von Sonderkulturen abseits von Äpfeln haben sich die Ketzürer einen Namen gemacht. So hat die Bensdorfer Landwirtin Tetyana Hoppe gerade ihre Aronia-Ernte zu über 3000 Flaschen mit Direktsaft gemacht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So sieht es aus, wenn Aronia-Früchte zu Saft gepresst werden. Quelle: Mosterei Ketzür

„Es waren tolle Früchte. Der blutrote Saft floss in Strömen. Der Anblick war allerdings gewöhnungsbedürftig“, räumt Fießinger ein. Der vor allem aus den Schalen der Aronia-Beere bestehende Trester wird erstmalig einem besonderen Zweck zugeführt. Abnehmer ist der Öko-Landwirtschaftsbetrieb Gut & Bösel vom Schlossgut Alt Madlitz. Dort werden die ausgepressten Reste, die auch Samenkörner enthalten, als Bodenverbesserer und für den Aufwuchs von wilden Aronia-Sträuchern eingesetzt.

Mit den Äpfeln beginnt die Hochsaison in der Ketzürer Mosterei. Quelle: Mosterei Ketzür

In Ketzür werden natürlich auch Birnen gepresst. Ihr Saft wird gern mit Apfel gemischt. „Leider erwarten wir auch bei Birnen keine Rekordmengen“, so Mosterei-Chef Fiesinger. Der Obstreigen endet mit den Quitten und späten Apfelsorten im November. Wer sein Obst in Ketzür zu Saft pressen lässt, zahlt 95 Cent für den Liter. Werden neue Flaschen gebraucht, kommen 25 Cent dazu. Die Mehrheit der Kundschaft bucht Termine inzwischen online, aber auch telefonische Anmeldungen unter 033836/66 97 97 sind möglich. Spontane Anreisen nach Ketzür sind nicht zu empfehlen. Tageweise ist der 2006 gegründete Betrieb, der sich inzwischen den Markennamen Mostmanufaktur Havelland zugelegt hat, mit seinen fünf Mitarbeitern komplett ausgebucht.

Die Abfüllanlage ist schon angelaufen. Quelle: Mosterei Ketzür

Saftspezialitäten aus Ketzür gibt es nicht nur im Hofladen. Gewerbliche Abnehmer aus der Gastronomie und dem Handel haben sich vor allem in Potsdam und Berlin gefunden. Auch der Edeka-Markt in der Gördenallee hat sich auf das regionale Produkt eingelassen. „Wir wollen den Kreis langsam erweitern. Ansonsten können alle Säfte auch im Internet bestellt werden“, so Fießinger. So ganz ausfallen wird die Apfelsaison nicht. Die späten Sorten haben noch Zeit. Für den 19. September hat der Obstbauverein Werder sein Apfelfest angekündigt.

Von Frank Bürstenbinder