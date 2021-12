Ketzür

Was haben Äpfel, Birnen und Holunderbeeren mit der tödlichsten Fluchtroute der Welt zu tun? Die Früchte stecken in dem gerade erfolgreichste Produkt der Mosterei Ketzür– Fruchtpunsch! Wer noch eine der begehrten Flaschen mit dem alkoholfreien Mischgetränk ergattert, unterstützt die Rettung von in Seenot geratenen Menschen auf dem Mittelmeer. „Wir haben schon lange nach einer Beteiligung an einem sozialen Projekt gesucht. Seit November werden 20 Cent von jeder Flasche Fruchtpunsch an das Flüchtlingsprojekt Sea-Eye überwiesen“, berichtet Mosterei-Chef Achim Fießinger.

Auf der Krankenstation der Sea-Eye 4 hilft Marlene Fießinger bei der Betreuung von Flüchtlingen, die aus Seenot gerettet wurden. Quelle: Privat

Der Erfolg hat die Ketzürer Saftpresser selbst überrascht. „Im Hofladen ist der Bestand ausverkauft. Es gibt auch keinen Nachschub mehr für unsere Wiederverkäufer. Aber es lohnt sich bei unseren Partnern von Edeka und Rewe nachzufragen, die sich auf regionale Produkte spezialisiert haben“, rät der Geschäftsführer. Schon jetzt steht für das Mosterei-Team fest, dass es im kommenden Jahr eine Neuauflage geben soll. Ausschließlich Brandenburger Obst, das in Ketzür gepresst wird, steckt im Fruchtpunsch. Bei den Bio-Gewürzen geht es allerdings nicht ohne Importe. Zimt aus Madagaskar und Nelken aus Sri Lanka verleihen dem Getränk den typischen Weihnachtsmarkt-Geschmack. Mit dem hauseigenen Apfelbrand lässt sich der Punsch hochprozentig verstärken.

Ketzürer Fruchtpunsch für einen guten Zweck. Quelle: Mosterei Ketzür

Warum sich die Mostmanufaktur Havelland der Seenotrettung von Sea-Eye im zentralen Mittelmeer verschrieben hat, ist schnell erzählt. Es ist die Schwester des Firmenchefs, Marlene Fießinger, die sich seit drei Jahren ehrenamtlich auf dem Rettungsschiff Sea-Eye 4 der Hilfsorganisation engagiert. „Ich kann nicht dabei zuschauen, wie Menschen ertrinken müssen und Recht gebrochen wird, obwohl Hilfe selbstverständlich sein müsste“, findet die Berlinerin, die in ihrem normalen Leben als Pflegeleiterin der Intensivstation im Klinikum „Havelhöhe“ in Berlin-Kladow tätig ist.

Auf dem Rettungsschiff Sea-Eye 4 tut die Gesundheits- und Krankenpflegerin Marlene Fießinger ihren freiwilligen Dienst. Quelle: Privat

Die 1972 gebaute Sea-Eye 4 diente einmal als Versorgungsschiff für Ölplattformen und wurde später in Rostock umgebaut. Ihre Bauweise ist sehr gut für Seenotrettungseinsätze geeignet und bietet viel Platz für die Erstversorgung geretteter Menschen. Die Krankenstation, in der Marlene Fießinger Dienst tut, verfügt über einen modernen Standard und ist auch auf potentielle Corona-Fälle vorbereitet. Zur Durchführung von Rettungseinsätzen verfügt die Sea-Eye 4 über zwei Kräne, die die zwei schnellen Einsatzboote sicher zu Wasser lassen können. Im Einsatzfall nähern sich die Einsatzboote den Menschen in Seenot, verteilen Rettungswesten und evakuieren die seeuntüchtigen Boote.

Roter Aufkleber aus Ketzür

Die Einnahmen aus dem Verkauf der Fruchtpunsch-Flaschen werden am Ende wohl etliche hundert Euro betragen. „Es unserem Team schon klar, dass diese Summe ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Doch ist es uns eine Herzensangelegenheit Solidarität mit den Rettern und ihren Schützlingen zu zeigen“, so Geschäftsführer Achim Fießinger. Zu erkennen ist jede Flasche Fruchtpunsch aus Ketzür an dem roten Aufkleber mit dem Statement „Seenotrettung ist ein Menschenrecht!“.

Von Frank Bürstenbinder