Motocross: Phillip Eggers aus Wusterwitz will bei der Deutschen Meisterschaft aufs Podest

Motorsport und Geschwindigkeit bedeuten für Phillip Eggers Freiheit. Der Wusterwitzer fährt Motocross und kämpft bei Meisterschaften um den Sieg. Eggers will seinen Sport bekannter machen. Bis zu 35 Fahrer treten bei Rennen gegeneinander an und fahren mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde um den Sieg. „Bei Wettbewerben sind ein guter Start, Kondition und gute Reflexe wichtig. Man sollte taktisch fahren und einen guten Plan haben“, sagt Phillip Eggers.

Traum vom Podest

Mit seiner 450 Kubikzentimeter (ccm) KTM SXF fährt er für das Team Castrol Power 1 Racing und kämpft bei der Deutschen Meisterschaft um einen Platz auf dem Podest. 2017 erreicht er Platz 10, 2018 wird er Siebter, 2019 Achter. Weil 2020 kein Rennen stattfand, hofft der Motorsportler auf dieses Jahr, will einen Podestplatz und unter den besten fünf Fahrern landen.

Sein Sport ist für Phillip Eggers Adrenalin und ein Kick. „Motocross gibt mir ein anderes Lebensgefühl. Dieser Sport fordert den Körper und die Psyche heraus, denn man muss einfach fit im Kopf sein“, sagt der 24-Jährige. Wenn er mit der Maschine in die Luft springt, vergisst er alle Sorgen und fühlt sich frei.

Rückschläge durch Verletzungen

Phillip Eggers liebt sein Hobby, obwohl er schon Verletzungen überstehen musste. 2014 verletzt er sich bei einem Hallenrennen in Leipzig, renkt sich das Handgelenk aus, bricht sich alle Handwurzelknochen. Bei der Nachbehandlung von Spezialisten fängt er sich in Frankfurt am Main einen Krankenhauskeim ein.

Nach seinen Beeinträchtigungen an der Hand und darauffolgenden Schulterverletzungen hinterfragt er sich und denkt darüber nach, ob sein Hobby noch Sinn macht. „Einerseits war da der Gedanke, dass es noch ein Leben nach dem Sport gibt, andererseits der Gedanke: Hey, du hast noch was in dir, das du noch nicht gezeigt hast. Ich glaube, man sollte seine Leidenschaft leben und wenn man ein Ziel vor Augen hat, kann man es auch erreichen“, sagt Phillip Eggers.

Mit Hoffnung in die neue Saison

Nach drei von Verletzungen geprägten Jahren reißt er sich zusammen und steigt wieder auf die Motocross-Maschine. Seine Entscheidung hat er nicht bereut. Auch wenn die Planung für die neue Saison in Zeiten der Pandemie schwierig ist, hofft er, dass die Deutsche Meisterschaft in diesem Jahr nicht ausfällt.

Das erste Rennen soll am 25. April auf der Strecke in Ferchland bei Genthin stattfinden, für Phillip Eggers fast ein Heimspiel. „Ich will einfach nur Spaß haben und gesund bleiben“, sagt er der MAZ.

Seine Leidenschaft für den Motorsport beginnt im Alter von zwei Jahren. Damals lebt er mit seiner Familie am Rosenthaler Weg und sieht sich mit seinen Eltern Rennen an. Damit beginnt eine Faszination, die nicht mehr endet. In Alt-Bensdorf hat Phillip Eggers seine Heimstrecke.

Wusterwitz als Rückzugsort

Aktuell studiert er in Leipzig BWL, für ihn ist Wusterwitz aber seine Heimat und ein Rückzugsort. Deshalb könnte er sich eine Rückkehr vorstellen. Phillip Eggers hilft Kindern und Jugendlichen bei Lehrgängen, möchte sie für sein Hobby begeistern und hat für Anfänger zwei Tipps. „Es ist wichtig, immer konzentriert zu bleiben und Schutzkleidung zu tragen“, sagt der 24-Jährige.

Er bereitet sich auf den Saisonstart vor, trainiert sechsmal pro Woche die Fitness und spricht über seinen Wunsch. „Wir sind eine Randsportart, die für Fahrer auch mal mehrere tausend Euro im Jahr kostet. Ich freue mich daher über jede Unterstützung. Es wäre toll, wenn Motocross mehr Wertschätzung erfährt“, sagt er.

Phillip Eggers’ Instagram-Seite ist zu finden unter www.instagram.com/pe441

