Brandenburg/H

Zweieinhalb Jahre nach dem Diebstahl sind zwei Männer aus der Ukraine zurückgekehrt nach Brandenburg an der Havel. Sie stellen sich dem Strafprozess vor dem Schöffengericht Brandenburg. Dort sind sie angeklagt wegen gewerbsmäßigen Bandendiebstahls.

Der mutmaßliche Mittäter von Leonid D. (38) und Oleksandr B. (31) ist daheim geblieben. Er ist weder geimpft noch genesen und nach einem Test müsste der Mann aus dem als Hochrisikogebiet geltenden Land zunächst für zehn Tage in Quarantäne. Sein Anwalt entschuldigt ihn, der Prozess gegen ihn soll nachgeholt werden.

Seine beiden Landsleute sind vor Gericht voll geständig. In der Nacht zum 19. März 2019 haben sie einen Zaun aufgeschnitten, das Zugangstor zum Gelände des Angelsportvereins Am Beetzseeufer mit einem Dietrich geöffnet und sich dann am Ufer an sechs Booten zu schaffen gemacht.

Von allen sechs Booten haben sie die unterschiedlich wertvollen Motoren gestohlen und sind dabei nicht gerade behutsam vorgegangen. Vielmehr haben die Täter an den Kabeln und den Verankerungen herumgerissen, sodass zusätzlicher Schaden entstanden ist.

Der Wert der sechs Motoren liegt zwischen 3000 und 10.000 Euro, ihren Gesamtwert beziffert der Staatsanwalt mit 38.000 Euro. Hinzu kommen noch rund 3000 Euro an Reparaturschaden.

Zufallstreffer auf Google Maps?

Warum es die Männer aus Osteuropa ausgerechnet auf diesen Verein in Brandenburg an der Havel abgesehen haben, wird vor Gericht nicht ganz klar. Offenbar haben sie vor der Straftat nach einer wasserreichen Gegend in Deutschland auf Google Maps gesucht, sind dort zufällig auf die Anlegestelle gestoßen und haben das Beetzseeufer an der Stelle anschließend ausgekundschaftet.

In der Nacht zum 19. März 2019 fahren sie mit einem VW-Bus und einem Pkw vor. Sie wollen Geld mit gestohlenen Bootsmotoren machen. Die Boote der Vereinsmitglieder liegen am Ufer, das Trio bedient sich sechsmal. Sie hätten am liebsten noch mehr gestohlen.

In einer Verhandlungspause beraten sich die Angeklagten mit ihrem Verteidiger. Quelle: Privat

„Das Fahrzeug war zu klein, deshalb haben wir nach sechs Motoren aufgehört“, erklärt einer der Angeklagten später bei der Polizei. Dass die drei Männer überhaupt von der Polizei geschnappt wurden, ist einem der Bootsbesitzer zu verdanken. Denn er hat seinen Motor mit einem GPS-Sender ausgestattet.

Polizei ortet den Bootsmotor

Die Täter lassen sich einen Tag lang Zeit und fahren erst dann in Richtung polnische Grenze. Der Pkw fährt voran. Die Insassen wollen den Komplizen im Transporter warnen, falls eine Kontrolle droht.

Doch die Polizei hat den Motor im VW-Bus schon geortet, wie es gelegentlich bei einer Ausstattung mit GPS-Sender passiert. Noch ehe die Diebe Deutschland verlassen können, ergreift die Polizei sie noch vor der Grenze und verhaftet sie.

Die geschädigten Bootsbesitzer können ihre Motoren rund zwei Wochen später in Bad Freienwalde abholen. Der Aufwand für sie ist allerdings erheblich. Sie müssen sich Zeit ans Bein binden, den Transport organisieren, die Lagerkosten bezahlen, ihre schadhaften Motoren reparieren lassen und sich im Falle eines Versicherungsschutzes mit der eigenen Versicherung auseinandersetzen.

Sowie Uwe Dignas, dessen 100-PS-Motor die Diebe ebenfalls abgeklemmt und mitgenommen hatten. Nach endlosem Mailverkehr mit der Versicherung und sogar einer Fahrt nach Berlin in deren Büro ist der Brandenburger immer noch auf einem großen Teil seines Reparaturschadens von fast 5000 Euro sitzengeblieben.

Von diesem Boot und fünf weiteren Booten haben die drei Männer aus der Ukraine die Motoren abgetrennt. Sie wollten damit in ihre Heimat flüchten und sie dort verkaufen. Quelle: Privat

Uwe Dignas gehört zu den vier Diebstahlsopfern im Anglerverein, die im aktuellen Strafprozess Schadensersatzforderungen an die Diebe gestellt haben. Die beiden Männer verpflichten sich im Gerichtssaal, den von den Bootsbesitzern geltend gemachten Schaden zu begleichen – mehr als 3000 Euro in Monatsraten von 50 Euro.

Was die vor Gericht gemachten Zusagen gelten, werden die kommenden Monate und Jahre zeigen. Das Schöffengericht verbucht die Zahlungsbereitschaft, die Geständnisse und die geäußerte Reue der Angeklagten strafmildernd.

Zugunsten der Angeklagten

Auch dass sie sich dem Prozess in Deutschland gestellt haben, im EU-Ausland offenbar nicht vorbestraft sind und der Diebstahl am Beetzsee schon so lange zurückliegt, wirkt sich günstig auf ihre Strafe aus.

Verurteilt werden Leonid D. und Oleksandr B. zu einem Jahr und vier Monaten Haft auf Bewährung. Die Bewährung kann allerdings verwirkt werden, wenn die Straftäter nicht wie zugesagt zahlen. Leicht dürfte es ihnen nicht fallen, wenn es zutrifft, dass sie ein Monatseinkommen von nur rund 300 Euro haben.

Von Jürgen Lauterbach