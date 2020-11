Müll in Flammen: Polizei fahndet nach Brandstifter in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Feuerwehreinsatz in der Brandenburger Altstadt: Ein Mann hat am frühen Samstagmorgen in der August Bebel-Straße Müll offenbar in Brand gesetzt. Ein Zeuge hat ihn dabei beobachtet, wir er in den qualmenden Haufen Äste warf. Dann floh der mutmaßliche Täter auf einem Damenrad vom Brandort. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Feuerwehr löscht den Brand

Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 1 Uhr in der Nacht. „Die Feuerwehr konnte den Brand in der August-Bebel-Straße schnell löschen, sodass größerer Sachschaden vermieden werden konnte“, berichtet Polizeisprecher Simon Harre von der Direktion West in Brandenburg an der Havel.

Wie die Polizei weiter mitteilt, soll der gesuchte Mann 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er trug eine schwarz-weiße Kapuzenjacke. Die Polizei fahndet nach dem Unbekannten.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise an die Polizei in Brandenburg an der Havel unter 0 33 81/56 00, im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweis

Von MAZ