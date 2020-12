Müll in der Natur: Brandenburger räumen im Stadtteil Nord auf

Brandenburg/H

Plastikmüll, Autoteile und Glasflaschen entdeckt Janett Girbinger bei einem Spaziergang am Schifferring. Sie und ihre Freundin Carmen Staffa blicken ins Gebüsch und sind schockiert. „Ich kann nicht verstehen, warum Menschen ihre Abfälle so achtlos in die Natur werfen“, sagt die 55-Jährige.

Dieser Müll liegt in der Straße am Schifferring in der Natur. Quelle: André Großmann

Kampf gegen den Müll

Das Duo hebt den Müll mit einer Greifzange auf, legt ihn in einen Sack und entfernt den Abfall. Weil die Frauen eine Aufräumaktion planen, sehen sie sich in der Gegend um, laufen von der Watstraße in Richtung Silostraße und am Beetzseeufer entlang.

Seit Mai 2020 kämpfen die Ehrenamtler gegen den Müll in Brandenburg an der Havel. Planer Mirko Mieland schätzt, dass die Helfer mehr als 120 Müllsäcke entsorgt haben, jeder mit einem Fassungsvermögen von 60 Litern.

Hoffnung für die Natur

Er und sein Team haben die Facebookgruppe „Brandenburg bleibt sauber“ gegründet und in diesem Jahr den städtischen Umweltpreis gewonnen. Janett Girbinger sieht sich im Stadtteil Nord um und schüttelt trotzdem den Kopf.

„Leider liegen hier noch zu viele Abfälle auf dem Boden, die Menschen achtlos wegwerfen. Ich wünsche mir aber, dass die Brandenburger genauer hinsehen, anpacken, die Nachbarschaft und Natur sauber halten“, sagt die 38-Jährige.

Die nächste Aufräumaktion startet in kleinen Gruppen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Janett Girbinger und Carmen Staffa hoffen, dass sich Brandenburger aus jedem Stadtteil am Projekt beteiligen.

Wunsch für das Jahr 2021

„Jeder kann helfen, dass die Stadt sauberer wird und uns seine Eindrücke vom Kampf gegen den Müll per Facebook senden. Ich wünsche mir nur, dass im Jahr 2021 weniger Müll auf den Straßen dieser Stadt liegt“, sagt Janett Girbinger und holt mit dem Greifarm eine Chipstüte aus dem Gebüsch.

Info: Die nächste Aufräumaktion startet Samstag, den 12. Dezember um 14 Uhr am Schifferring 33. Infos per Mail an mirko@sozialtrainer.de

Von André Großmann