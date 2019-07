Brandenburg/H

Der Schaden in der Barnimstraße 2 hält sich in Grenzen. Die Brandenburger Feuerwehr war in der Samstagnacht gegen 1 Uhr rechtzeitig an Ort und Stelle, sodass sich in einem leer gezogenen Mietshauses kein Brand entwickeln konnte.

Geschmort hat nach Angaben der Polizei lediglich etwas Unrat auf einer kleinen Fläche. Die Wände der Etage sind ein bisschen schwarz geworden und die Feuerwehr musste lüften.

Menschen befanden sich nicht in dem zurzeit nicht bewohnten Haus, das saniert werden soll.

Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt. Dazu ermittelt die Polizei.

Von Jürgen Lauterbach