Müll und Paletten in Flammen: Container brennen in Brandenburg an der Havel

War das Brandstiftung? In der Rathenower Landstraße in Brandenburg an der Havel ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Holzpaletten und Müllcontainer gingen in Flammen auf. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte die Brände. Jetzt ermittelt die Kripo. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Die Feuer waren demnach gegen 1.50 Uhr gemeldet worden. „Neben mehreren Holzpaletten, die auf dem Parkplatzgelände vor einer Tierhandlung brannten, brannten auch Müllcontainer auf der Rückseite eines angrenzenden Einrichtungsfachgeschäftes“, berichtete Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion in Brandenburg an der Havel. „Sofort prüften Polizeibeamten im Nahbereich nach möglichen tatverdächtigen Personen, konnten jedoch keine mehr antreffen“, so Bergholz weiter.

Feuerwehrleute löschten die Brände und konnten so ein Übergreifen der Flammen auf die Einkaufsmärkte verhindern. „Die Polizei hat Spuren gesichert und Anzeigen wegen zweier Branddelikten aufgenommen“, erklärte Bergholz. Die Kripo ermittle jetzt in den Fällen.

