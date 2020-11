Mülltonne brennt bei Sportverein

Brandenburg/H

Polizei und Feuerwehr sind am Montagvormittag gegen 11 Uhr auf das Grundstück eines örtlichen Sportvereins nahe des Walldorfer Weges gerufen worden. Dort war zuvor eine Mülltonne in Brand geraten. Diese brannte zwar komplett nieder, konnte aber gelöscht werden, bevor das Feuer andere Gegenstände beschädigen konnte. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Berechtigter vor kurzer Zeit unter anderem Asche einer Feuerschale in der Mülltonne entsorgt, was vermutlich den Brand ausgelöst haben könnte. Ermittlungen dazu werden nun durch Kriminalisten der Brandenburger Polizeiinspektion geführt. Es wurden Spuren gesichert und eine Anzeige wegen Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen, teilt Polizeisprecher Oliver Bergholz mit.

Von MAZ