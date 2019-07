Brandenburg/H

Mehrere Mülltonnen einer Gaststätte in der Hammerstraße haben in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Unbekannte haben das Feuer gelegt, berichtet die Polizei an diesem Montag.

Die Feuerwehr hat den Brand den Angaben zufolge gegen 3.20 Uhr nachts gelöscht, die Zerstörung zweier Tonnen aber nicht verhindern können. Menschen oder umliegende Gebäude waren laut Polizei nicht gefährdet.

Ermittelt wird nun wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben geschätzte 200 Euro.

Von MAZ