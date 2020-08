Brandenburg/H

Die Gedanken zu René Giessen zu sortieren, fällt nach einem Gespräch mit dem Musiker schwer. Ist es, weil er mit einem Instrument Weltkarriere gemacht hat, an das die wenigsten beim Thema Weltmusik zunächst denken würden? Oder, weil er sich Brandenburg an der Havel als neue Heimat auserkoren hat, obwohl er so viel herum gekommen ist? Oder, weil er sich selbst als „glücklichsten Menschen, den es auf der Welt gibt“ bezeichnet?

Berühmt mit Winnetou

Klar ist auf jeden Fall: René Giessen ist einer der berühmtesten Mundharmonikaspieler der Welt. Ruhm erlangten seine Einspielungen zu den „Kommissar Maigret“-Filmen, „Traumschiff“ oder „Tatort“, vor allem aber zu „ Winnetou“ mit Pierre Brice und Lex Barker. Bei Konzerten mit renommierten Orchestern lässt er Filmmelodien lebendig werden. Daneben komponiert, dirigiert und produziert Giessen eigene Musik.

Der 75-Jährige spricht von vielen Gänsehautmomenten in seinem Leben. Dazu zählt ohne Zweifel seine Welttournee zur Jahrtausendwende – mit dem Harmonica Concerto von Heitor Villa-Lobos. Sie begann mit den Berliner Philharmonikern in der Berliner Philharmonie und endete mit dem Louisiana Philharmonic Orchestra New Orleans. Alles wegen der Mundharmonika, wie Giessen sagt. „Unfassbar, was so ein kleines Instrument bewirken kann.“

Als Schüler hat er seine Leidenschaft dafür entdeckt. „Warum man wie bekloppt als Elfjähriger anfängt, jeden Tag vier Stunden Mundharmonika zu spielen?“, fragt er selbst und antwortet schlicht: „Anscheinend, weil ich die Klänge gut gefunden habe“.

Mundharmonika als Schlüssel zur Weltmusik

René Giessens Mundharmonika. Quelle: Heike Schulze

Vier Jahre später beteiligte sich Giessen an einem großen Rundfunkwettbewerb. Der 15-Jährige gewann – überzeugte unter anderem mit den Zigeunerweisen von Pablo de Sarazate. „Ich begann als Wunderkind mit der Mundharmonika die Karriere“, sagt Giessen. „Das war der Schlüssel zur Weltmusik.“ Denn als der legendäre Dirigent Raphael Kubelik von der unglaublichen Leistung hörte und sich später persönlich davon überzeugte, nahm er sich des Jungen an – stand ihm beratend zur Seite.

„Er hat gesagt, wenn ich Musiker sein will, soll ich mir ein Orchesterinstrument suchen und das studieren.“ Giessens Wahl fiel auf die Klarinette, sein Studium in München ergänzte er noch ums Dirigieren und Komposition. Eine Bandbreite, die ihm viele Wege eröffnete.

Nach dem Studium arbeitete der Künstler zunächst als Soloklarinettist in mehreren sinfonischen Orchestern, bevor er sich entschied, seine Tätigkeit als Komponist und Dirigent sowie seine Liebe zur Mundharmonika wieder zu intensivieren.

Nur wenige Minuten bis zum ersten Lied

Die kleine Mundharmonika hat Giessens Leben eine große Karriere gebracht. Ihr Potenzial zu vermitteln, ist dem Musiker ein wichtiges Anliegen. Zumal er die Mundharmonika als absolut erstes Kontaktinstrument bezeichnet. Er hat daher eine Methode entwickelt, mit der auch Menschen ohne Noten-Kenntnisse spielen lernen können. Punkte und Striche markieren, wie durch Ein- und Ausatmen auf den zehn Kanälen der Mundharmonika die gewünschten Töne erzeugt werden. Mit seinem Happy-Harmonica-System kann jeder schon nach wenigen Minuten sein erstes Lied spielen, verspricht Giessen.

In seiner Wahlheimat Brandenburg würde er das gern mit Schülern ausprobieren. Überhaupt ist der 75-Jährige aufgeschlossen, in der Havelstadt etwas zu bewegen. Ein Konzert im Rahmen des Classic-Summer 2021 ist bereits in Planung.

„Es ist ein traumhaft schönes Städtchen hier“, findet Giessen. Seinen Spontan-Zuzug am 1. Oktober 2015 hat er nicht bereut. „Ich liebe das Wasser“, begründet der Musiker seinen Umzug aus dem Allgäu und lobt Brandenburgs „phantastische Anbindung an die Welt“. Es gibt hier Ecken, die haben außergewöhnliches Flair, schwärmt Giessen.

Als er kürzlich an der Malge war, haben ihn Freunde gefragt, wo er sich denn wieder herumtreibe: „In der Karibik“, antwortete Giessen –und hat zum Thema Malge versus Traumstrände gleich noch eine Anekdote parat. „In Miami Beach habe ich mir einmal Grüne Heringe mit Bratkartoffeln bestellt – für 250 Dollar. Die kosten hier knapp 13 Euro“, sagt er lachend.

Persönlicher Karrierehöhepunkt steht bevor

Allerdings ist der Weltmusiker häufig nicht länger als zwei Wochen am Stück in Brandenburg. „Aber wenn ich die Tür meiner Wohnung zuziehe, bin ich total happy“, sagt er. Giessen ist geschieden. „Weil ich schon längst mit der Musik verheiratet war“, vermutet er. Zwei Söhne und fünf Enkelkinder hat der Künstler. Alle sind musikalisch, erzählt der Virtuose. Doch keiner spielt Mundharmonika.

Wenn der Musiker in Brandenburg dazu kommt, nimmt er gern auch den Wurfhammer in die Hand. Das zählt nämlich zu seinen sportlichen Hobbys. Überhaupt ist Giessen extrem fit, hat beste genetische Voraussetzungen für ein langes Leben. „Mein Vater wurde 100, meine Mutter 95.“ Auch wenn er von weiteren mindestens 20 Lebensjahren ausgeht, sagt der 75-Jährige überzeugt: „Wenn ich jetzt umfalle, habe ich sehr viel richtig gemacht“.

René Giessen komponiert auch. Derzeit arbeitet er an einer Hermann-Hesse-Trilogie. Quelle: Heike Schulze

Allerdings steht 2020/2021 noch etwas bevor, was Giessen als persönlichen Karrierehöhepunkt bezeichnet. Er komponiert derzeit eine Hermann-Hesse-Trilogie, die mit Lyriks von Stefanie Kemper und mit Gesang der Mezzosopranistin Caroline Schnitzler im Herbst in Isny/ Allgäu uraufgeführt wird. Danach soll das Werk eingespielt und als Kulturgut in die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig Einzug halten, eingeschlossen in eine Zeitkapsel. „So hinterlegt zu werden, finde ich das Größte, was einem Musiker widerfahren kann“, meint Giessen.

Von Antje Preuschoff