Museumstag in Reckahn: Ausstellungen geöffnet

Das Schulmuseum und das Rochow-Museum Reckahn beteiligen sich am diesjährigen Internationalen Museumstag unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken!“ analog und digital. Die Museen sind am Sonntag, 16. Mai, von 10 bis 16 Uhr kostenfrei geöffnet. Die Dauerausstellungen können individuell oder mit Audioguide erkundet werden.

Ein Museumsquiz für Erwachsene und Kinder hält spannende Fragen bereit. Kleine Vorführungen im historischen Klassenraum des Schulmuseums sind bei begrenzter Personenanzahl möglich. Das Museumscafé im Schloss bietet außer Haus selbstgebackenen Kuchen an. Auf der Homepage der Reckahner Museen werden am 16. Mai zudem vier besondere Ausstellungsobjekte des Schulmuseums und des Rochow-Museums per Video vorgestellt unter www.reckahner-museen.de.

Seit dem 4. Mai 2021 sind die Reckahner Museen wieder geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Mit der aktuellen Regelung der Landesregierung sind nun auch museumspädagogische Angebote möglich. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften und der Abstandsregeln können zum Beispiel historische Schulstunden im Schulmuseum, Führungen oder Papierschöpfen im Rochow-Museum für Kleingruppen gebucht werden.

