Musikschule in Brandenburg an der Havel startet Projekt für junge Kreative

Brandenburg/H

In der städtischen Musikschule „Vicco von Bülow“ in Brandenburg an der Havel beginnt am Donnerstag, 17. Februar, um 16 Uhr ein Musikmanagementkurs für Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 21 Jahren.

Das Projekt „Musik 21“ findet deutschlandweit statt. Gemeinsam initiiert von der Tonali Akademie in Hamburg und dem Reeperbahn Festival richtet sich das Projekt an junge Leute, die in die verschiedenen Aspekte des Kulturlebens – vor allem hinter der Bühne – hineinschnuppern und selbst aktiv und kreativ werden wollen.

Gefragt sind vor allem eigene Ideen, die im Projektzeitraum von Februar bis Mai umgesetzt werden. Im Aufruf der städtischen Musikschule heißt es: „Du hast Ideen für spannende Kulturformate und möchtest sie umsetzen? Dann bist du bei uns genau richtig!“

Eigenes Kulturprojekt in Brandenburg an der Havel realisieren

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Projekt „Musik 21“realisieren innerhalb von sieben Modulen ein eigenes Kulturprojekt – von der Idee über die Umsetzung bis zur Auswertung.

Als Handwerkszeug werden die theoretischen Grundlagen des Musik- und Kulturmanagements, Praxistipps von Profis und Expertinnen sowie ein Budget zur Durchführung der Idee zur Verfügung gestellt.

Die Teilnahme am Kulturprojekt ist kostenlos. Wer eine kreative Idee umsetzen möchte, kann sich noch kurzfristig mit einer kurzen Vorstellung bei der städtischen Musikschule anmelden: musikschule@stadt-brandenburg.de. Das erste Modul startet am 17. Februar um 16 Uhr in der städtischen Musikschule in der GutsMuthsstraße 23. Die weiteren Termine werden dann vereinbart.

