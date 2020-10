Brandenburg an der Havel - Muslime in Brandenburg an der Havel: „Unser Verein hat keine Verbindung zu islamischen Extremisten“

Der muslimische Vereins ZIV in Brandenburg an der Havel strebt ein „friedliches Zusammenleben“ an. Der Verfassungsschutz äußert aber Bedenken. Die Stadtverwaltung macht dagegen gute Erfahrungen.