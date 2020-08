Mut zur Wut: So stellen Autoren Kindern ihr neues Buch vor

Brandenburg/H

Jeder, ob groß oder klein, hat schon einmal so richtig Wut gehabt und seinem Gegenüber Schimpfworte zugerufen. Was in bestimmten Situationen ganz einfach scheint, kann schwer sein, wenn man es einfach mal so sagen soll.

Das erlebten Kinder und deren Eltern am Samstagnachmittag im Hof des Stadtmuseums in Brandenburg an der Havel. Sie waren gekommen, um das neu erschienene Kinderbuch „Super-Buddy und die Macht der Wutpuppen“ von Heiko Hesse und Katha Seyffert kennenzulernen. Sie wollten beim Kinderprogramm „Wut zu Mut“ aktiv mitmachen.

Zu Beginn gab es eine kurze Einleitung in das Buch. Quelle: Rüdiger Böhme

Nach einer kurzen Einführung in das Buch und einer Leseprobe ging es auf den Hof des Museums zum ersten Teil des Mitmach-Nachmittages. Hier konnten die Kinder ganz ungeniert mal richtig schimpfen. Aber auf Kommando „schlimme“ Worte zu sagen, sie einfach einmal heraus lassen, ist gar nicht so einfach. Doch so nach und nach und mit Hilfe von Vati oder Mutti klappte es dann doch ganz gut.

Danach hatten sie die Möglichkeit, sich in einem Bilderrahmen fotografieren zu lassen und dabei ihr wütendes Gesicht zu zeigen. Auch hier musste erst einmal viel Scheu überwunden werden. Einmal half ein Vater bei der Wutgrimasse, das andere Mal gab es ein Gruppenbild.

Zögerten die meisten Kinder anfangs, so ließen sich die meisten zum Ende des gemeinsamen Nachmittags doch noch fotografieren. Das „Wutbild“ konnte jeder mit nach Hause nehmen, um es an die Kinderzimmertür zu hängen, wenn sie zeigen wollen, dass sie gerade wütend sind.

Katha Seyffert hat die Zeichnungen im Buch illustriert. Quelle: Katha Seyffert

Im hinteren Teil des Gartens wurde dann noch gebastelt. Hier konnten die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen und mit Knete ihre ganz persönliche Wutpuppe basteln. Auch hier zeigte sich, so viel Wut ist nicht da, um sogleich zu beginnen. Aber mit Hilfe der Eltern und viel Kreativität bastelten die Kinder ihre Figuren.

Höhepunkt war danach, diese Figuren mit voller Kraft und Wut an die Wand zu werfen. Aber es wurde auch die ein oder andere Figur gerettet. Zuviel Mühe hatte sich der Bastler gegeben und wollte seine Wut lieber zügeln und die Figur mit nach Hause nehmen.

Das Buch „Super-Buddy und die Macht der Wutpuppen“ ist im Wiesengrund-Verlag erschienen, hat 48 Seiten und die ISBN-Nummer 9783944879833.

Von Rüdiger Böhme