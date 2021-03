Brandenburg/H

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Potsdam wird in Kürze über ein weiteres Kapitalverbrechen in Brandenburg an der Havel verhandeln. Von der kommenden Woche an muss sich ein 21 Jahre alter Iraker dort wegen versuchten Totschlags verantworten.

Am Abend des 2. Septembers 2020 wollte der junge Mann gegen 22 Uhr sich nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Potsdam Rache nehmen. Denn ein zwei Jahre älterer Mann aus Syrien soll die Mutter des Irakers ehrverletzend beleidigt haben.

Zuerst am Telefon gestritten

Vor dem Messerangriff im Brandenburger Stadtteil Nord haben sich die beiden Asylbewerber offenkundig am Telefon gestritten. Der beleidigte Iraker kündigte seinem Widersacher an, dass er vorbeikommen werde.

Ehe das geschah, trafen beide Männer auf dem Marktplatz in der Werner-Seelenbinder-Straße aufeinander. Soweit die Staatsanwaltschaft weiß, soll das spätere Opfer mit einem Küchenmesser auf den Angeklagten zugegangen sein.

Daraufhin zog der Iraker ein Klappmesser hervor mit einer zehn Zentimeter langen Klinge. Augenzeugen versuchten, die beiden Streithähne zu besänftigten und die Situation zu deeskalieren.

Mehrere Stiche in den Oberkörper

Doch ganz offenbar war der Angeklagte nicht davon abzubringen, den Syrer zu töten. Er stach mehrfach auf den Oberkörper des 23-Jährigen ein. Dabei traf er ihn dreimal. Einer der Stiche verursachte eine lebensgefährliche Verletzung.

Die ersten Polizeibeamten, die kurz nach dem Notruf am Tatort erschienen, mussten sich zunächst um den blutend auf dem Boden liegenden Mann kümmern, bis professionelle Rettungskräfte eintrafen.

Das Opfer wurde wenig später notoperiert im Städtischen Klinikum. Inzwischen hat sich dieser Mann soweit erholt, dass er als Zeuge vor Gericht aussagen kann. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

Der Verdächtige stellt sich

Zunächst hatte die Brandenburger Polizei dessen Begleiter aus dem Iran in der Flämingstraße angetroffen und vorläufig festgenommen. Noch in der gleichen Nacht stellte sich der tatverdächtige Iraker in der Polizeiinspektion Brandenburg. Der genannte Begleiter wurde mangels Tatverdacht wieder entlassen.

Die stark beanspruchte 1. Große Strafkammer des Landgerichts Potsdam hat in diesem Fall sieben Prozesstage anberaumt. Das Strafverfahren soll am 25. März beginnen. Ihr Urteil wollen die Richter nach derzeitigem Stand am 31. Mai sprechen.

Von Jürgen Lauterbach