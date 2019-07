Schenkenberg

Die Natur rund um Schenkenberg scheint in bester Ordnung zu sein. Das stellten auch die 18 Jungen und Mädchen fest beim diesjährigen Feriencamp des Naturschutzbundes ( Nabu). An der früheren Vogelschutzwarte haben die Sechs- bis 13-Jährigen auch zugeschaut, wie Nabu-Mitglieder 322 Vögel einfingen, um die Tiere zu beringen. Ins Netz gingen 38 Vogelarten. „Das ist ein gutes Ergebnis“, freut sich Nabu-Vorsitzender Bodo Rudolph. Zwei Eisvögel waren unter anderem dabei, vier Buntspechte, 15 Neuntöter und 79 Teichrohrsänger. „Der hatte uns in den vergangenen Jahren ganz schön Sorgen gemacht. Der Teichrohrsänger scheint sich wieder zu erholen.“

Allein die Namen der Vogelarten bereiten den Kindern schon Freude: Wendehals und Zipzalp, Pirol und Gelbspötter heißen einige Arten.

Zur Galerie 18 Jungen und Mädchen haben sich mit dem Nabu zusammen auf viertägige Exkursionen in die Natur begeben. Das Fazit: Vögeln und Insekten geht es in Schenkenberg bestens.

Möglichst behutsam eingefangen haben Nabu-Mitglieder die Vögel. Dafür spannten sie ein Netz auf, von dem die Vögel in eine Art von Taschen fielen. Dort nahmen die Naturschützer die Tiere vorsichtig heraus, beringten sie und ließen sie frei. „Ziel ist es, ihre Zugwege zu erforschen“, sagt Rudolph.

„Das Schönste war das Vogelkästenbauen und das T-Shirt-Färben“, sagt der achtjährige Moritz. Anfangs hatten sich sogar 20 Kinder für das Feriencamp angemeldet. „Das ist wirklich das Maximum“, sagt Rudolph. „Eigentlich machen wir bei 15 Schluss, weil man mit kleinen Gruppen viel intensiver das Gelände erforschen kann.“ Die Ferienaktion zur Naturerkundung gibt es das zwölfte Jahr in Folge.

Auf Lichtfang nach Faltern

Auch der promovierte Biologe Daniel Lauterbach war wieder dabei und erläuterte den Nabu-Kindern Spannendes zur Natur. Eine Tour war der „ Lichtfang“. Mit zwei hellen Lampen gingen die Kinder und ihre Betreuer nachts auf Insektenschau. Auf einem weißen Tuch ließen sich auch wunderschöne Falter nieder. Auch dabei freuten sich die jüngeren und älteren Naturschützer über die große Zahl der Insekten. „Dass so viele Vögel und so viele Insekten hier leben, könnte zusammenhängen“, sagt Bodo Rudolph.

Von Marion von Imhoff