Nabu-Projekt: Umweltarbeit mit Kindergruppen

Mit dem Naturtrainer-Projekt bildet der Naturschutzbund (Nabu) in Brandenburg erstmals Ehrenamtliche für die Umweltbildung in Kitas und Grundschulen aus. Das Projekt hat jetzt Halbzeit und zieht ein erstes Resümee.

Erstaunliche 100 Interessierte meldeten sich im März 2021 zum Auftakt des Naturtrainer-Projektes beim Nabu Brandenburg. 46 von ihnen wurden ausgewählt und befinden sich fast ein Jahr später mitten in der Ausbildung.

Umweltarbeit mit Kindergruppen

In zehn Lehrgängen befähigt der Nabu Seniorinnen und Senioren demnächst selbstständig Umweltbildung in Kitas und Grundschulen durchzuführen. Die Hälfte der Ausbildung ist jetzt geschafft.

Ob Farbrallye, Geräuschelandkarte oder Naturmemory, die Teilnehmenden konnten sich gleich praktisch ausprobieren und wertvolle Tipps für ihre zukünftige pädagogische Arbeit mit Kindergruppen sammeln. Auf dem Programm standen das Kennenlernen und der Austausch unter den Teilnehmenden sowie das Heranführen an verschiedene pädagogische Konzepte.

„Bisher konnten die Naturtrainerinnen und Naturtrainer die Natur in unseren Workshops selbst erleben. Sie lernten Methoden, um mit Kindern den Herbst zu erkunden, Boden zu untersuchen oder Pilzpapier zu schöpfen. Doch seit Dezember müssen die Workshops nun digital stattfinden“, bedauert Projektleiterin Julia Ehritt.

Workshops und Naturerlebnis

Nun gibt es Zoom-Raum statt Naturerlebnis. „Doch wer es positiv nimmt, kann dabei trotzdem viel erleben und Spaß haben: So machten es zum Beispiel die Teilnehmenden des Workshops zu Wintervögeln und bastelten ihre Vögelchen einfach aus Klopapierrollen. Letztlich lassen sich pädagogische Konzepte auch im digitalen Raum gut vermitteln und zu Hause ausprobieren“, so Ehritt.

Derzeit suchen die Naturtrainerinnen und Naturtrainer nach Kindereinrichtungen und Grundschulen, die an regelmäßigen Umweltstunden oder Projekttagen interessiert wären. Wie wichtig dies ist, zeigt die Jugend-Naturbewusstseinsstudie 2020, die belegt, dass sich Kinder immer mehr von der Natur entfremden.

So können Jugendliche durchschnittlich nur etwa vier von zwölf Vogelarten erkennen. Bei Bäumen sind es nur 3,7 von zwölf. Das möchten die Naturtrainerinnen und Naturtrainer ändern: Verteilt sind sie über ganz Brandenburg und alle möchten endlich aktiv werden.

Interessierte Kita- und Grundschulleitungen können sich gerne an den Nabu Brandenburg wenden und bekommen mit etwas Glück engagierte Naturtrainerinnen und Naturtrainer in ihrer Nähe vermittelt.

Leiterinnen oder Erzieherinnen in einer Kindertagesstätte oder Grundschule, die gerne mit den ausgebildeten Naturtrainern zusammenarbeiten möchten, können sich per E-Mail melden: naturtrainer@nabu-brandenburg.de. Interessenten sollten auch die Postadresse und eine Telefonnummer hinterlassen, so dass das Nabu-Team Kontakt aufnehmen kann.

