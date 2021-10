Nach 31 Jahren: Fenske verlässt den Neustädtischen Markt

Brandenburg/H

„Videorekorder – danach waren die Leute verrückt“, erinnert sich Martina Fenske an die Anfänge ihres Elektronikgeschäfts. Kurz nach der Wende eröffneten sie und ihr Mann Hans-Enno Fenske einen kleinen Laden für Heimelektronik und Haushaltsgeräte in Brandenburg an der Havel. Inzwischen sind wohl zig der Videorecorder von damals auf dem Schrott gelandet. Ihr Familienunternehmen gibt es nach 31 Jahren noch immer – ab dem 1. November allerdings nicht mehr in der bekannten Form am Neustädtischen Markt. Die Familie blickt auf drei bewegte Jahrzehnte zurück.

Hans-Enno Fenske sitzt in seinem fast leeren Laden in der Innenstadt. Prospekte und Kabelsalat ist das, was hier von den 31 Jahren seines Geschäfts in diesen Räumlichkeiten übrig geblieben ist. Und natürlich das Telefon, auf dem immer wieder Kundschaft anruft, um Termine für die Installation und Reparatur von Geräten zu machen.

Mitten im Umzugschaos: Hans-Enno Fenske betreut in seinem alten Ladengeschäft SP: Fenske die Kundschaft telefonisch. Quelle: Judith von Plato

Etwa zwei Kilometer nordöstlich ist bereits der Rest des Elektronikladens untergekommen. Hier türmen sich die Waschmaschinen, Kaffeemaschinen, Satellitenanlagen, Kühlschränke und Co. Die Zeit in der Innenstadt ist zwar vorbei, aber mit dem Unternehmen geht es weiter. Das ist Familie Fenske wichtig. Martina Fenske holt tief Luft und sagt nüchtern: „Alles hat seine Zeit“. Sohn Christian Fenske pflichtet ihr bei: „Das ist nicht mehr zeitgemäß.“

Die Konkurrenz: der Online-Handel

Die Zahlen geben ihnen recht. Verlassene Verkaufsräume in den Innenstädten sind keine Seltenheit. Und den Corona-Lockdown haben nicht nur die Fenskes am eigenen Leib und Geschäft zu spüren bekommen. Im letzten Jahr hat sich der Umsatz des Onlinehandels in ganz Deutschland um 23 Prozent also um 13,6 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. 2020 liegt er bei 73 Milliarden Euro, wie der Handelsverband Deutschland bekannt gibt. Größter Umsatztreiber des Onlinehandels ist demzufolge Fenskes Branche: Elektronik und Unterhaltungselektronik.

In den neuen Räumen wird er bald das Sagen haben: Christian Fenske übernimmt das Geschäft seiner Eltern - mit neuem Konzept. Quelle: Judith von Plato

Die Online-Konkurrenz also wächst. Ein neues Konzept musste her. Und das haben die Fenskes jetzt ausgearbeitet: In neuen Räumlichkeiten werden sie Kundschaft nach Terminvereinbarung empfangen, sie beraten und ihnen verkaufen. Die Installationen und Reparaturen gehen wie gewohnt weiter. „Für die Kunden bedeutet das individuelleren und flexibleren Service.“ Dann fügt Christian Fenske noch hinzu: „ Und für mich mehr Freiheit.“ Nach über 20 Jahren kann der 44-jährige nächstes Jahr mal eine Woche frei machen. Was er mit der Woche machen wird, weiß er genau: die Alpen überqueren – zu Fuß.

SP-Fenske: Drei bewegte Jahrzehnte

Offiziell stieß Christian Fenske im Jahr 2000 zu seinen Eltern in das Geschäft. Seitdem arbeiten sie in der Dreierkombi. Mal mit weiteren Angestellten – in der Hochphase bis zu zehn. Inzwischen ohne Unterstützung von außen. Aber schon als Jugendliche waren er und seine Schwester bei SP: Fenske eingebunden, haben Prospekte verteilt oder mal ausgeholfen. „Die haben die Selbstständigkeit mitgelebt“, sagt Martina Fenske nachdenklich. Denn einen eigenen Laden zu haben, sei nicht nur ein Beruf. Er macht einen Großteil des Lebens aus. „31 Jahre lang, acht Tage die Woche“, scherzt ihr Mann Hans-Enno Fenske. Und das nicht nur zu Beginn der Gründung, als die beiden oft 16 Stunden täglich arbeiteten. Branchenbücher wälzten, um Kontakte zu Firmen aufzubauen.

Vor der Wende waren sie seit Beginn ihrer Ausbildung – beide in der Rundfunk- und Fernsehtechnik – bei dem Netzanbieter RFT Kabel angestellt. Dort lernten sich die Brandenburgerin und der gebürtige Kirchmöser kennen. Als RFT der Treuhand übergeben wurde und viele Stellen gestrichen wurden, wagten sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Beide mit Ausbildung und inzwischen Studium in der Tasche hatten sie genug Selbstvertrauen.

Kurz vor dem Umzug: am Sonntag, den 31. Oktober geht für SP-Fenske eine Ära am Neustädtischen Markt zu Ende. Quelle: Judith von Plato

„Manchmal frage ich mich, ob ich mit der Aufgabe der Räume in der Innenstadt sensibler umgehen müsste“, gibt Fenske Junior zu. Immerhin geht es um das Lebenswerk seiner Eltern. Aber seine Eltern freuen sich auch auf das, was jetzt kommt. „Ich war noch nie auf einem Weihnachtsmarkt“, gibt Martina Fenske zu – und das obwohl der Neustädtische Weihnachtsmarkt direkt vor ihrem Laden war. Lebkuchenduft und Glühweinstände, das kann sie jetzt von Nahem nachholen. Und auch das Weihnachtsessen muss sie nicht mehr um Mitternacht kochen. Neben dem Geschäft war sie auch noch für Haushalt und Kindererziehung zuständig.

Ehepaar Fenske geht in Rente

Ihr Mann Hans-Enno Fenske freut sich „auf alles“. Auf die große Freiheit, die jetzt wartet. Womöglich auf eine Flusskreuzfahrt ins Donaudelta. Und Martina Fenske freut sich auf die Zeit mit Dackel Luna, ihren Enkelkindern und ihrem Urenkelkind. Denn wie ihr Sohn sie selbst schon mit 43 Jahren zur Oma machte, ist er nun seinerseits von seiner Tochter mit 43 Jahren zum Opa gemacht worden. „Die Rache“, lächelt die 64-Jährige.

Offiziell gehen sie und ihr Mann Ende des Jahres in Rente. Dann übernimmt ihr Sohn das Unternehmen als Geschäftsführer. Doch ganz ohne ihre Unterstützung wird Christian Fenske auch dann nicht sein. Die beiden machen mit reduzierter Stundenzahl weiter. „Als Selbstständiger lässt du niemals ganz los“, erklärt Fenske Senior. Auch jetzt nicht. Aber Martina Fenske weiß: „Im Homeoffice ist alles möglich.“ Eben auch die Buchhaltung für die Firma mal abends um neun zu machen und die Zeit tagsüber frei zu nutzen. Acht Stunden im Geschäft stehen, das war gestern.

Von Judith von Plato