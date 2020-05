Nach dem Corona-Polizeieinsatz: kein weiterer Rauswurf aus dem Land Brandenburg

Falkensee/Brandenburg/H

Die Brandenburger Polizei hat ihre Anordnung offenkundig wieder zurückgenommen. Allerdings erst zwei Tage, nachdem sie einen unbescholtenen Familienvater aus dem Bundesland Brandenburg verwiesen hatte. Das berichtet auf Anfrage Heike Hase, die Rechtsanwältin der Familie.

Wie berichtet, war die Polizei am Dienstag nach Ostern, also am 14. April, zu einem Grundstück ausgerückt, weil Nachbarn davor zwei Autos mit auswärtigem Kennzeichen gemeldet hatten.

Nach der Ausweiskontrolle musste ein Wochenendpendler nicht nur Falkensee, sondern das ganze Bundesland Brandenburg verlassen, obwohl er nur seinem Sorgerecht nachgegangen war. Denn der in Süddeutschland wohnende und arbeitende Mann hatte über Ostern – wie häufig an Wochenenden – nichts weiter getan, als seine Partnerin und die gemeinsame Tochter zu besuchen.

Polizei bestand auf Abreise

Die eingesetzten Beamten hatten jedoch fälschlich einen Verstoß gegen die wegen der Corona-Pandemie geltenden Eindämmungsverordnung erkannt und dem Mann eine Stunde Zeit gegeben abzureisen.

Im Nachhinein bestätigte Polizeisprecher Heiko Schmidt zwar auf Anfrage diese Anordnung. Jedoch gab er seine Kenntnis des Sachstandes wieder, dass die Beamten diese Anordnung noch an Ort und Stelle zurückgenommen und sie „dementsprechend nicht auf einem Verlassen der Örtlichkeit bestanden“ hätten.

Das trifft jedoch so nicht zu. Wie Rechtsanwältin Heike Hase aus Brandenburg/Havel berichtet, hätten die Beamten ausdrücklich darauf bestanden, dass der unbescholtene Mann abreist.

Partnerin klärt Sache mit der Polizei

Die Partnerin des Mannes, den die Polizeibeamten zur Abreise gezwungen hatten, war darüber so verärgert, dass sie zwei Tage später aus eigenen Stücken zur Polizeiwache in Falkensee ging, um die Sache ein für alle Mal zu klären.

Denn die Frau wollte auch sicher gehen, dass ihr Partner nicht bei nächster Gelegenheit erneut weggeschickt würde, weil er in seinem Auto mit auswärtigem Kennzeichen bei der Familie vorfährt.

Bei der Polizei gewann die Frau aus Falkensee den Eindruck, dass der beschriebene Polizeieinsatz intern inzwischen besprochen worden war. Offenbar war die Einsicht gereift, dass die Anordnung zu Unrecht ergangen war. Jedenfalls muss ihr Partner künftig wohl nicht mehr befürchten, weggeschickt zu werden.

Pflege der Schwiegermutter

Ob das auch für ihren an jenem 14. April ebenfalls des Grundstücks verwiesenen Schwager gilt, ist offen. Dieser Mann, ein ausgebildeter Krankenpfleger, hatte seine Ehefrau wie schon oft zu den Schwiegereltern begleitet. Denn das Paar pflegt die Mutter beziehungsweise Schwiegermutter gemeinsam, vor allem jetzt, wo deren Mann im Krankenhaus liegt.

Einigermaßen verwundert ist Rechtsanwältin über die anmaßende Frage der Beamtin an ihre Mandantin, warum sie denn die Mutter nicht pflege? Die Antwort der verdutzten Frau lautete: Weil ich das nicht kann.

Prüfung der Verhältnismäßigkeit

Heike Hase kommentiert den „massiven Grundrechtseingriff“ gegen ihren Mandanten mit den Worten: „Insgesamt würde es die Akzeptanz einzelner Maßnahmen in der Bevölkerung deutlich heben, wenn man die Eindämmungsverordnung auf sinnvoll medizinisch notwendige Beschränkungen reduzieren würde und insgesamt eine nachvollziehbare Verhältnismäßigkeitsprüfung zwischen der objektiven Gefährlichkeit der Krankheit und dem Umfang der erforderlichen einschränkenden Maßnahmen erfolgen würde.“

Dabei hält die Juristin es für wichtig, dass Virologen und Mediziner und Pathologen gemeinsam die Fakten und Informationen liefern. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung von Maßnahmen in Bezug auf Einschränkungen der Grundrechte würde sie nicht der Polizei anvertrauen.

Diese Prüfung sollte man aber den juristischen Fachleuten überlassen, die abschließende Entscheidung über Gesetzes oder Verordnungen den Parlamenten, erklärt sie.

