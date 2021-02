Lehnin/Reinbek

Der Elisabethsaal im Diakonissenhaus wäre schön. Auch der große Veranstaltungsraum im benachbarten Lothar-Kreyssig-Altenhilfezentrum würde in Frage kommen. Wolfgang Nicklaus träumt von einer Rückkehr nach Lehnin. Dort wuchs er auf, war sein Vater Werner von 1966 bis 1992 Sitftsvorsteher. Stiefmutter Margarete Nicklaus wohnt bis heute auf dem Klostergelände. Ein vorerst letztes Wiedersehen gab es am Anfang der Adventszeit. Dann machte Corona die Weihnachtspläne im heimischen Reinbek bei Hamburg zunichte.

Mit Liedern im Gepäck

Bei allen familären Bindungen nach Brandenburg stellt sich der seit 40 Jahren in Norddeutschland lebende Nicklaus sein Lehnin-Revivel diesmal ganz anders vor. Und zwar als Sänger seiner eigenen Lieder - in der Akustikversion am Flügel. „Das würde ich gerne machen, wenn Corona überstanden ist. Als Mutmach-Konzert für die Lehniner und Dankeschön an die Helden in einer schwierigen Zeit“, sagte der als selbstständiger Musiklehrer arbeitende Nicklaus der MAZ. Wann das sein wird, weiß heute niemand.

Ein zweiter Preis

Dass es eine Zeit nach der Pandemie geben wird, davon ist der 64-jährige Musiker fest überzeugt. Zu erzählen hätte er den Lehninern in seinen Liedern eine Menge. Schon gewonnen im Leben hat zum Beispiel jeder Mensch, der ein gesundes Vertrauen in seinen Partner hat. „Vertrauen schützt uns jeden Tag“, heißt denn auch sein großer Erfolgssong, mit dem Nicklaus beim Deutschen Rock & Pop Preis 2020 gleich in vier Kategorien abräumte. Unter anderem ein zweiter Preis als bester Song des Jahres.

In der Kategorie "Bester Song des Jahres" bekam Wolfgang Nicklaus einen 2.Preis. Quelle: privat

Für die mit Musikern, Produzenten und Journalisten besetzte Jury ist Nicklaus kein Unbekannter. Schon 2019 hatte er es bei diesem traditionsreichen Wettbewerb mit dem Lied „Was wäre die Welt ohne Kinder“ bis ganz nach oben geschafft. Nur eine große Auszeichnungsveranstaltung gab es diesmal coronabedingt nicht. Statt auf der Bühne in der Siegerlandhalle zu stehen, brachte der Postbote die Urkunden an die Haustür in Reinbek. Hinter der jährlichen Veranstaltung stehen der Deutsche Rock und Pop Musikerverband, die Deutsche Popstiftung und die Stadt Siegen

„Ich habe mich riesig über den Erfolg gefreut. Bei dem sehr großen Bewerberfeld, kann man vorher nie sagen, wie ein Titel ankommt“, so Nicklaus, der inzwischen seine zweite CD produziert hat – genug Material für ein Auftritt in Lehnin. Das letzte Mal öffentlich gesungen und Klavier gespielt hat der Reinbeker im Februar vor einem Jahr bei einem Polizeiball. „Den donnernden Beifall werde ich nie vergessen. Danach war wegen der Pandemie Schluss mit großen Feten“, erinnert sich Nicklaus, der sich jedoch nicht beklagt. „Es gibt Kollegen in der Szene, die haben null Einnahmen. Mir bleibt der Unterricht mit meinen Klavierschülern. Das funktioniert zur Not auch per Skype“, meint der Liedermacher. Dessen musikalischen Wurzeln reichen weit in die Kindheit zurück. Mutter Friederike war Musiklehrerin. Mehrmals in der Woche erteilte ihm der Brandenburger Stadtkantor Ernst Damus Klavierunterricht.

Aus der DDR abgeschoben

Nicklaus war schon 1981 von der DDR in die Bundesrepublik abgeschoben worden. Wegen „staatsfeindlicher Hetze“ machte er Bekanntschaft mit dem Stasi-Untersuchungsgefängnis in der Potsdamer Lindenstraße und danach mit dem Cottbuser Zuchthaus. Eine Weile schlug er sich als Hilfsarbeiter auf dem Lehniner Stiftsgelände durch. Später in Lübeck schuf er mit einem Studium für Komposition und Klavierpädagogik die Basis für seine spätere Karriere als Komponist, Arrangeur, Sänger und Liedermacher. In seinem Haus in Reinbek bei Hamburg hat er sich ein Tonstudio samt Musikschule eingerichtet.

